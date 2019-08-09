İşsizlik maaşında barışçıl çözüm!

ÇALIŞANLARIN uzun yıllardır gündemde tuttuğu işsizlik maaşından yararlanma koşullarının kolaylaştırılması talebine sürpriz bir destek geldi. Aynı zamanda İŞKUR yönetim kurulu üyesi olan Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol, “Biz bu konuda yapılacak bir iyileştirmenin çalışma barışına katkı sunacağına inanıyoruz” dedi. İşsizlik maaşının alınacağı hallerin genişletilmesi önerisini de getiren Akkol, “Örneğin ikale (karşılıklı fesih) gibi barışçıl çözüm yollarında da işsizlik sigortasından faydalanılsın. Bu tür uygulamalar, hem çalışana hem de işverene olumlu yansır” diye konuştu.

DESTEĞE HAZIRIZ

Hem çalışan hem de işverenleri güçlendiren her uygulamanın destekçisi olduklarını vurgulayan Akkol, işsizlik maaşının arttırılması ve işsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarının kolaylaştırılması önerilerinde de bulundu. Akkol, “İşsizlik ödeneği uygulamaları için de bazı yeni adımlar atılabileceğini düşünüyoruz. Tarafların uzlaşısıyla, işsizlik ödeneğinin ve faydalanma süresinin arttırılması ve yararlanma koşullarının kolaylaştırılması değerlendirilebilir. TİSK olarak biz bu yönde yapılacak her türlü çalışmaya katkı sunmaya hazırız” dedi.

OLUMLU BULUYORUZ

İşsizlik sigortasının ekonomik ve sosyal barışa hizmet eden önemli bir uygulama olduğunu belirten Akkol, bu alanı önemsediklerini kaydetti. Son olarak işsizlik sigortası kapsamında yer alan kısa çalışma ödeneğinden yararlanma süresinin arttırıldığını anımsatan Akkol şöyle devam etti: “Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt Selçuk başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Kısa çalışma ödeneğinin, 2019 yılı sonuna kadar, 3 ay yerine 6 ay olması, işletmelerimize katkı sunacak, onları rahatlatacak bir uygulama.”

130 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI



İŞSİZLİK sigortası fonunun son iki aylık verileri, öngörülen takvim geçmesine karşın kamuoyuna açıklanmadı. Açıklanan nisan ayı verilerine göre ise, işsizlik sigortası fonunda 130 milyar TL birikmiş bulunuyor. Buna karşın göre Mart 2002-Nisan 2019 tarihlerine kadar işsizlik ödeneğine 11 milyon 551 bin 669 kişi başvururken, bunlardan sadece 7 milyon 53 bin 746’sı işsizlik maaşı alabildi. İşsizlere yapılan toplam ödeme de 25 milyar 951 milyon 144 bin TL oldu.

İŞVERENLER NE İSTİYOR?

İŞSİZLİK sigortasından faydalanabilmek için gerekli olan prim ödeme gün sayılarının düşürülmesi.

Yararlanma koşulu olan çalışma ilişkisinin sona erme hallerinin genişletilmesi, örneğin; çalışma barışına katkı sunan ikale gibi barışçıl çözüm yollarında da işsizlik sigortasından faydalanılmasının sağlanması.

Ödeme miktarı ve süresinin arttırılması.

EN YÜKSEK MAAŞ 2 BİN 31 TL



MEVCUT işsizlik ödeneği, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80’ini geçemiyor. Bu nedenle 2019 yılında işsizlik ödeneğinin üst sınırı 2 bin 31 TL olarak belirlenmiş durumda. İşsizlik maaşı alabilmek içinse, “kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak, son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak” şartları aranıyor. Şartların uygun olması durumunda ise işsizlik maaşı alınabilecek dönem 10 ayı geçemiyor.