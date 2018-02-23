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İşsizlik Fonu hesapta yok

Hürriyet Haber
23.02.2018 - 00:45 | Son Güncelleme:

KAMUDA kapsamı genişletilecek Tek Hazine Hesabı’nın detayları belli oldu. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen düzenlemeye göre, İşsizlik Sigortası Fonu tek hesabın dışında olacak.

Geçen hafta yapılan torba tasarı görüşmelerinde, Maliye Bakanı Naci Ağbal, tek hesapla ilgili değerlendirme yapacaklarını açıklamış ve görüşmeler ertelenmişti. Konuyla ilgili gelen eleştiriler ve uyarılar kapsamında revize edilen düzenleme, dün komisyonda kabul edildi. Buna göre, KİT’ler ve yerel yönetimlerin tek hesap kapsamına alınması durumunda, bu hesaplara bankalarca bir aya kadar vadeli mevduata uygulanan ağırlıklı ortalama mevduat faizinin yüzde 70’i esas alınarak nema verilecek. Ağbal da, “Uygulanacak faiz oranını da maddeye yazdık. Uygulamanın kapsamının sınırları belli. Mahalli idarelerle ilgili konuları da değerlendirmeye devam ediyoruz” dedi.

Etiketler: gazetehaberleri , kamu , işsizlik fonu
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