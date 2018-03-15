İşsizliğe karşı savunma

TÜRKİYE ekonomisi 1 yılda 1 milyon 619 bin yeni istihdam sağlayarak işsizlik oranının 2016 Aralık’taki yüzde 12.7 seviyesinden yüzde 10.4’e inmesini sağladı. İşsiz sayısında ise 581 bin kişilik azalma oldu ve 3 milyon 291 bine geriledi. En yüksek istihdam artışları ise tarım, sanayi ve inşaatta. Tarımda 255 bin, imalat ve inşaatta ise 221 bin kişilik artış var. 1 yılda imalat sanayindeki bu güçlü istihdam artışı oldukça önemli. Tüm bunların yanı sıra kamunun yaptığı alımlar da istihdam artışında önemli bir rol sahibi. Kamunun özellikle savunma ve kamu yönetiminde 1 yıllık 126 bin kişilik artış dikkat çekici. TÜİK verilerine göre, kamu yönetimi ve savunmanın yanı sıra 122 bin kişi eğitime, 189 bin kişi de sağlık alanında istihdam edildi. Kamunun öğretmen alımları ile sağlık personeli alımları burada öne çıkıyor. Finans ve sigorta sektöründe 1 yılda 57 bin kişilik istihdam kaybı ise düşündürücü.

Her ne kadar 1.6 milyon civarında yeni istihdam sağlansa da işgücüne katılım oranında da artış sürüyor. İş bulmak isteyenlerin artışını gösteren bu oran Aralık 2017’de yüzde 52.4 oldu ve 31 milyon 579 bin kişiye çıktı. Buna rağmen istihdamda da artış var. İstihdam oranı da 1.8 puan arttı ve yüzde 46.9 oldu. Tarım dışı işsizlik oranı 2.6 puanlık azalış ile yüzde 12.3 belirlendi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik 4.8 puanlık azalış ile yüzde 19.2’ye geriledi.

Kayıt dışı çalışanların oranında da yükseliş yaşandı. Bu oran 0.6 puan artışla yüzde 33.3’e ulaştı. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.4 puan artarak yüzde 22.1 oldu.

HEDEF TEK HANE

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu da bir televizyon kanalında “Yeni istihdam teşviklerinin de etkisiyle 2018 sonuna kadar işsizliği tek haneye indirme hedefimiz var. İşkur’da 2018 için 1.25 milyon kişiyi işe yerleştirmeyi planlıyoruz. İstihdam teşviklerinin dizaynında da farklılığa gittik, teşviklerin rakamsal etkisini artırmış olacağız” diye konuştu.

Uzmanlar, arındırılmamış işsizlik oranında bir miktar yükseliş beklerken tek haneye inen mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranında da yükselişin devam edeceğini öngörüyor. İstihdamda genele yayılan ılımlı artışın devam ettiğini düşünen analistler, işgücüne katılım oranının artmaya devam etmesinin işsizlik oranındaki düşüşü sınırladığını ve bunun devam edeceği görüşünde.

21 AY SONRA TEK HANE

TÜİK verilerine göre mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı ise düşmeye devam etti ve geçen aya göre 0.2 puan düşüşle yüzde 9.9 seviyesinde gerçekleşti. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik verilerinde tarihi zirve var. Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 48 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı, işsizlik oranı da yüzde 9.9 ile tek haneye indi. Tek hane en son Mart 2018’da görülmüştü, 21 ay sonra tek haneye dönüldü. İşgücüne katılım oranında arındırılmış verilerle 0.8 puanlık artış yaşandı.