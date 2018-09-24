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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AA
24.09.2018 - 11:21, Son Güncelleme:

İşsizlere 2,9 milyar liralık ödeme

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İşsizlere 2,9 milyar liralık ödeme

İşsizlik Sigortası Fonu'ndan bu yılın ocak-ağustos döneminde işsizlere 2 milyar 942 milyon 146 bin lira ödeme yapıldı.

İŞSİZ kalan sigortalıların, işsiz kaldıkları sürenin belirli bir bölümünde geçinebilmeleri için 2002 Mart ayında kurulan İşsizlik Sigortası Fonu, işsizlerin güvencesi olmayı sürdürüyor.

Ağustos 2018 sonu itibarıyla büyüklüğü 124 milyar lirayı aşan fona, geçen ay 106 bin 213 kişi başvurdu.  Önceki dönemden ödemesi devam edenlerle birlikte ağustosta 426 bin 507 kişiye toplam 388 milyon 322 bin 113 lira ödeme yapılırken, bu yılın ocak-ağustos döneminde işsizlere ödenen miktar 2 milyar 942 milyon 146 bin lirayı buldu.

ÖDEME MİKTARI HER YIL ARTIYOR

Fondan işsizlere 2014'te yapılan 1 milyar 657 milyon 723 bin lira olan ödeme miktarı 2017 yılında 4 milyar 169 milyon 246 bin liraya yükselmişti.

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