İşsizlere 2,9 milyar liralık ödeme
İşsizlik Sigortası Fonu'ndan bu yılın ocak-ağustos döneminde işsizlere 2 milyar 942 milyon 146 bin lira ödeme yapıldı.
İŞSİZ kalan sigortalıların, işsiz kaldıkları sürenin belirli bir bölümünde geçinebilmeleri için 2002 Mart ayında kurulan İşsizlik Sigortası Fonu, işsizlerin güvencesi olmayı sürdürüyor.
Ağustos 2018 sonu itibarıyla büyüklüğü 124 milyar lirayı aşan fona, geçen ay 106 bin 213 kişi başvurdu. Önceki dönemden ödemesi devam edenlerle birlikte ağustosta 426 bin 507 kişiye toplam 388 milyon 322 bin 113 lira ödeme yapılırken, bu yılın ocak-ağustos döneminde işsizlere ödenen miktar 2 milyar 942 milyon 146 bin lirayı buldu.
ÖDEME MİKTARI HER YIL ARTIYOR
Fondan işsizlere 2014'te yapılan 1 milyar 657 milyon 723 bin lira olan ödeme miktarı 2017 yılında 4 milyar 169 milyon 246 bin liraya yükselmişti.
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