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İsrail ile Mısır arasında kritik anlaşma

AA
20.02.2018 - 14:35 | Son Güncelleme:

İsrail'de faaliyet gösteren Amerikan Noble şirketi ve İsrailli Delek şirketi ile Mısır'ın Dolphin Energy şirketi arasında 10 yıl süresince 65 milyar metreküp doğalgaz tedariğini içeren iki anlaşma imzalandığı belirtildi.

Noble şirketinin web sitesindeki açıklamaya göre, anlaşmalar, İsrail'in Akdeniz'deki Tamar ve Leviathan sahalarının her birinden 32,5 milyar metreküp olmak üzere toplamda 65 milyar metreküp doğalgazın 2030 yılına kadar Mısır'a iletilmesini içeriyor. 

Mısır'da sanayi, petrokimya endüstrisi ve gelecekte de elektrik üretimi için kullanılacak doğalgazın ilk kısmının 2019 sonunda bu ülkeye ulaştırılması planlanıyor.

 Açıklamada, Noble Energy Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Gary W. Willingham'ın, "anlaşmaların bölgesel doğalgaz piyasasının gücünü göstermeye devam ettiği" şeklindeki değerlendirmesine de yer verildi. 

Haaretz gazetesinde yer alan haberde de Mısır'ın gaz tüketiminin üretiminden fazla olduğuna işaret edildi. 
Anlaşmaların 15 milyar dolarlık olduğu belirtilen haberde, doğalgaz iletiminde kullanılacak boru hattı güzergahının henüz netlik kazanmadığı kaydedildi. 

İsrail açıklarındaki Tamar sahasında 280 milyar metreküp, Leviathan sahasında ise 622 milyar metreküp gaz rezervi bulunuyor. Tamar sahasından halihazırda doğalgaz üretimi yapılırken, Leviathan'da üretimin 2019'da başlaması bekleniyor. 

Etiketler: İsrail , Mısır , Anlaşma
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