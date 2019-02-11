İsrafsız şirket!
Yıldız Holding, Ülker Bisküvi’de 2024’te ‘sıfır atık’ elde etmeyi hedefliyor. Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Genel Müdürü Begüm Mutuş, “İsrafsız şirket modelinin sonuçlarını 2015’ten bu yana ölçüyoruz. Ülker Bisküvi’nin atık oranını geçen yıl yüzde 8’e kadar düşürdük. Hedefimiz 2014’te sıfır atık. Benzer bir projeyi İngiltere’de de yürütüyoruz” dedi.
YILDIZ Holding, sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında plastik ambalaj kullanımını azaltmak ve tamamen geri dönüşümlü ambalaj malzemeleri kullanmak için Ar-Ge faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Genel Müdürü Begüm Mutuş, ‘israfsız şirket modeli’nin sonuçlarını 2015 yılından bu yana ölçmeye başladıklarını kaydederek 2017’de de Sürdürülebilirlik Platformu’nu kurduklarını söyledi.
Yıldız Holding’in davetiyle gittiğimiz Londra’da Mutuş katıldığı Sürdürülebilirlik Forumu’nda (Sustainability Leaders Forum), holdingin sürdürülebilirlik hedeflerini anlattı. Yıldız Holding’in ‘sıfır atık’ hedefiyle Türkiye’de ve İngiltere’de 2 proje başlattıklarını kaydeden Mutuş şöyle konuştu: “Hedefimiz Ülker Bisküvi’de tüm atıkların geri dönüşümlü olmasını sağlamak. Şu anda atık oranını yüzde 8’e düşürdük. Atıkların yüzde 92’sinin geri dönüşümünü yapıyoruz. Atıkların yüzde 59’u geri dönüştürülürken, yüzde 27’si de yan ürün olarak geri kazanıldı. Sıfır atık hedefini 2024’e kadar yakalamayı planlıyoruz. Bugüne kadar gerçekleştirilen ambalaj ve paketleme çalışmalarıyla 850 bin liralık tasarruf sağladık. Benzer şekilde, plastik ambalajların geri dönüştürülmesini, geri kullanılabilir ya da kompost edilebilir hale getirmeyi taahhüt ettiğimiz Birleşik Krallık Plastik Paktı’nı (Plastic Pact) imzaladık. 2025’e kadar bu taahhüdü gerçekleştireceğiz.”
3 MİLYON TON TARIM ÜRÜNÜ
Türkiye’de çiftçilerle çalıştıklarını söyleyen Mutuş, “Geçen yıl 3 milyon ton tarım ürünü satın aldık. Hammadde tedarik güvenliği önemli. Sürdürülebilir tarıma dayalı hammadde tedarikinin geliştirilmesi çalışması yürütüyoruz. Su tüketimi kilit bir konu. Enerji verimliliği de önemli bir alan. Ar-Ge faaliyetlerimizi tüm bu başlıklar altında her geçen gün daha da arttırıyoruz” diye konuştu.
POŞETMATİK İLE YÜZDE 30 TASARRUF
YILDIZ Holding’in plastik ambalaj konusunda poşetlere ücret getirilmesi öncesinde de tüketimi azaltmaya yönelik çalışmalar yürüttüğünü söyleyen Mutuş, şunları anlattı: “Bizim Toptan Satış’ta 2016’da poşetmatik uygulamasını başlattık. Pilot uygulama kapsamında, İstanbul Altunizade mağazasına poşetmatik koyduk. Ödeme noktalarına koyduğumuz poşetmatiklerle tüketicinin fazla poşet almadan sadece ihtiyacı kadar poşeti almasını sağlayan bir döner mekanizma ile poşetleri tek tek verdik. Böylece poşet kullanımını yaklaşık yüzde 30 azalttık. Aynı dönemde mağazanın koli tüketimi 150 koliden 105 koliye düştü. 1 kolide 20 kg poşet bulunduğunu düşündüğümüzde bu oranın azımsanmayacağını düşünüyoruz.”
12 ŞİRKETİ ÖLÇECEK
Yıldız Holding bünyesinde şu anda 8 şirket ile sürdürülebilirlik çalışmalarının ölçümlemesini yaptıklarını kaydeden Begüm Mutuş, 2019’da sayıyı 12’ye çıkaracaklarını söyledi.
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