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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
18.11.2019 - 11:10, Son Güncelleme:

Isparta'dan 5 ülkeye "kemik çimentosu" ihracatı

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Isparta'dan 5 ülkeye "kemik çimentosu" ihracatı

KOSGEB'in kredi desteğiyle kurulan imalathanede üretilerek sağlık sektöründe kullanılan kemik çimentosuyla ülke ekonomisine katkı sağlanıyor.

Isparta'da bir firma, devlet desteğiyle kurduğu imalathanede ürettiği sağlık sektöründe kullanılan kemik çimentosunu 5 ülkeye ihraç ediyor. Isparta Gül Petek Sanayi Sitesi'nde bulunan ve tıbbi cihaz sektöründe faaliyet gösteren firma, 2015'te KOSGEB'in Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı'na başvurdukları "Kemik Çimentosu Seri Üretimi" projesiyle 400 bini hibe 550 bin liralık krediden faydalandı.

Devlet desteğiyle kurulan imalathanede, ortopedi ve travmatoloji alanlarında sık kullanılan kemik çimentosu üretilmeye başlandı. Firmanın sahibi Yavuz Genç, AA muhabirine, uzun süre tıbbi cihaz sektöründe çalıştığını, ülkenin yerli kemik çimentosunda dışa bağımlılığını azaltma düşüncesiyle girişimde bulunduğunu söyledi.

Yaklaşık iki yıl Ar-Ge çalışması yaptıklarını anlatan Genç, Türkiye'de üretimi olmadığı için kemik çimentosunun yapıldığı ülkelere çeşitli ziyaretler gerçekleştirdiklerini, ürünün şablonunu ortaya çıkardıklarını dile getirdi. Ürünün test çalışmalarını yaptıklarını, sadece biyouyumluluk değil, mekanik ve sterilizasyon testleri tamamlayarak 2017'de belgelendirme kuruluşuyla sözleşme yaptıklarını aktaran Genç, denetim süreçlerini başarıyla tamamladıklarını bildirdi.

Kemik çimentosunun dünyada 70, Türkiye'de ise 35 yıldır kullanılan bir tedavi yöntemi olduğunu vurgulayan Genç, KOSGEB'in sağladığı 550 bin liralık kredi desteğinin yanında kendilerinin de 2 milyon liraya yakın sermaye koyarak kemik çimentosu üretimine başladıklarını kaydetti. Genç, firmalarının ürettiği kemik çimentosunun, Sağlık Bakanlığınca geri ödemesi yapılan tıbbi cihaz ürünleri listesinde yer aldığını vurguladı.

"GİRİŞİMCİLER CESARETLİ OLMALI"

Yavuz Genç, ürünleriyle ilgili serbest satış sertifikalarına da sahip olduklarını belirterek, şöyle konuştu:
"Ürünlerimizi Azerbaycan, Ukrayna, Libya, Pakistan ve Mısır'a 5 ihraç ediyoruz. Çok iyi geri dönüşler alıyoruz. Yurt içindeki hekimlerimizden de aynı olumlu tepkiler geliyor. Tıbbi cihazda ülke olarak büyük oranda dışa bağımlıyız. Girişimcilerimiz, yüksek teknolojili tıbbi cihaz sektöründe ülkenin dışa bağımlığını azaltma açısından cesaretli olmalı. Sadece bizim ürettiğimiz bu ürün sayesinde milyonlarca lira ülkemizde kalacak. Bu alanda da güçlü olduğumuz sürece ülkemizin daha çabuk kalkınacağına ve teknolojik üretimin daha da çok artacağına inanıyoruz."

Genç, üretmeyi planladıkları ve Ar-Ge çalışmaları devam eden iki ürünü de bir yıl süre içerisinde belgelendirip piyasaya süreceklerini sözlerine ekledi. 

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