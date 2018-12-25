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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AA
25.12.2018 - 12:20, Son Güncelleme:

Isparta'dan 10 ülkeye gül çayı ihracatı

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Isparta'dan 10 ülkeye gül çayı ihracatı

Dünya gül yağı üretiminin yüzde 65'inin karşılandığı Isparta'da üretilen gül çayı, 10 ülkeye satılıyor.

ÖZEL fırınlarda düşük sıcaklıklarda kurutulan gonca gül, yaprak ve toz haline getirilerek çay haline getiriliyor. Yurt içinde de rağbet gören gül çayı, çeşitli ülkelerden talep görüyor.

Gül çayı firması sahibi Mehmet Volkan Poyraz, AA muhabirine, devlet desteğiyle üretime başladıklarını, gülden katma değeri yüksek ürünler elde edebilmek için çalıştıklarını söyledi.

Gül çayının tamamen doğal yöntemlerle yapıldığını aktaran Poyraz, şöyle konuştu:

"Vakumlu bir kurutma sistemi içinde düşük sıcaklıkta gülün içindeki aromatik bileşenler kaybolmadan gül çayını ürettik. Birçok ülkenin kendine has çayı var. 'Bizim de neden gül çayımız marka olmasın?' Bunun üzerinde durduk. 'Türkiye niçin gül çayıyla anılmasın?' Kapasitemizi her geçen yıl artırıyoruz. Geçen yıl 20 ton gül işledik ve gül çayı ürettik. 10 ülkeye ihracat yapıyoruz. İhracat yaptığımız ülkeler arasında İngiltere, Avustralya, İsrail ve Almanya'nın yanı sıra Orta Doğu ülkeleri de var. Amerika ve Çin ile görüşmelerimiz devam ediyor. Ürünümüzü farklı boyutlarda paketlerle piyasa sunuyoruz. Geri dönüşler çok güzel. Yurt içinden ve yurt dışından taleplerimiz artıyor."

İhracatı artırmak için farklı ülkelerde çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Poyraz, "Farklı dillerde paket çalışmalarımız var. Yabancı ülkelerde gıda sektörü kapsamında düzenlenen fuarlara katılarak ürünümüzün tanıtımını yapıyor ve bu alanın gelişmesi için gayret gösteriyoruz. Hedeflerimiz bu ürünü marka haline getirip, ülkemizin ve ilimizin tanıtımına da katkı sağlamak." diye konuştu.

"FERAHLATIR VE STRESİ AZALTIR"

Poyraz, gülün daha çok kozmetik alanında kullanıldığını, yaptıkları gül çayıyla kullanım alanını genişlettiklerini ifade etti.

Piyasada bu tarz bir ürünün bulunmadığını anlatan Poyraz, "Gülü aromatik yapısını bozmadan kurutmaya özen gösteriyoruz. Hiçbir katkı maddesi koymuyoruz. Aroma artırıcı ve sentetik bileşen girmiyor. Bu sebeple ürün doğal ve güvenle tüketilebilir. Gül çayı rahatlatıcı bir çay." değerlendirmesinde bulundu.

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