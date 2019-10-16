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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Haber Giriş: 16.10.2019 - 13:15, Son Güncelleme:

İSPARK’ta “Kartlı Ödeme” dönemi başladı

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İSPARK’ta “Kartlı Ödeme” dönemi başladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İSPARK’ta İstanbulkart ve kredi kartı ile ödeme yapılabilmesine yönelik duyurduğu proje, 1 Ekim’de uygulanmaya başlandı. Kolay ve avantajlı ödeme imkanı sunan uygulamayı 16 gün içinde 40 binin üzerinde sürücü kullandı.

Her gün 100 bin araç kapasitesiyle vatandaşlara hizmet veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSPARK, kartlı ödeme seçeneklerini kullanıma sundu. İSPARK’ın kent genelinde bulunan tüm açık, katlı ve yol üstü otoparklarında artık İstanbulkart ve kredi kartı ile ödeme yapılabiliyor.

Sürücülere büyük kolaylık ve avantaj sağlayan uygulama tüm İSPARK’larda uygulanıyor. 31 Aralık’a kadar İSPARK otoparklarını kullanan sürücüler, İstanbulkart ile ödeme yaptıklarında yüzde 10, kredi kartı ile ödeme yaptıklarında ise yüzde 5 indirimden yararlanabilecekler.

KARTLA ÖDEME SAYISI ARTIYOR

1 Ekim’de başlayan kartlı ödeme uygulaması, nakit ödeme zorunluluğunu ortadan kaldırdığı için sürücülerden büyük ilgi gördü. İSPARK otoparklarını kullanan sürücülerin İstanbulkart ve kredi kartı kullanımında önemli oranda artış gözlendi. 16 günde 40 binin üzerinde işlem gerçekleşti.

İSPARK Genel Müdürü Murat Çakır “İSPARK’taki ilk amacımız teknolojik dönüşüm gerçekleştirmek. Bu dönüşümün ilk adımı olarak da ödeme sistemlerimizin çeşitlendirilmesini benimsedik” dedi.

İSPARK, otoparklara giriş ve çıkışları hızlandıracak teknolojik yenilikleri İstanbulluların hizmetine sunarak hizmet kalitesini artırırken, sürücülerin hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor.

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