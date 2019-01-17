İspanyol devi Barcelona, Şişli’deki Barca Tekstil’e dava açtı: ‘Barça 120 yıldır biziz’
İSPANYOLLARIN ‘Barça’ unvanıyla tanınan dünyaca ünlü spor kulübü FC Barcelona, Şişli’de ‘Barca’ ismini tescil ettiren ‘Barca Tekstil’ şirketine dava açtı.
Barcelona kulübü, ‘Barca’ markasının hükümsüz kılınarak iptalini istedi. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi’ne açılan davanın dilekçesinde, FC Barcelona takımının ‘Barça’ unvanıyla tanındığı ve dünyanın köklü kulüplerinden birisi olduğu ifade edildi. Kulübün yüze yakın ülkede tescilli korunan sayısız markasının olduğunu belirten FC Barcelona takımının avukatı Nazlı Deniz Kol, dava dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:
TESCİL ETTİREMEDİLER
“Barcelona kulübü Türkiye’de de büyük bir izleyici kitlesine sahiptir. Türkiye genelinde herkes tarafından ‘Barça’ adıyla anılmaktadır. Barcelona kulübü, ‘Barça’ adıyla bir futbol fenomeni olmuştur. Kulüp, yüzyılı aşkın süredir unvanı haline gelen ‘Barça’ markasını Türkiye’de de tescil ettirmek istemiştir. Ancak Barcelona kulübü, ‘Barça’ markasının davalı Barca Tekstil Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. tarafından çeşitli sınıflarda tescil ettirildiğini öğrenmiştir. Davalı tekstil şirketine ait ‘Barca’ markası 5 yıldır Türk Patent ve Marka Kurumu’nca korunmaktadır. Barcelona kulübü davalı tekstil şirketine ait ‘Barça’ markasını Türkiye’de tescil ettirememiştir.
Birçok Türk şirketin sponsor olduğu Barcelona’nın Arjantinli ünlü yıldızı Lionel Messi
Müvekkil kulüp kuruluş yılı 1899’dan beri kısaca ‘Barça’ olarak anılmaktadır. Barça’ ibaresi dünyada ve Türkiye’de uzun yıllardır müvekkil kulübü temsilen kullanılmıştır. Bu ibare üzerinde gerçek hak sahipliği kuşkusuz müvekkil kulübe aittir. Davalı şirketin kuruluş ve markayı tescil ettirdiği tarihten uzun zaman öncesinde müvekkilimin markası Türkiye’de ‘Barça’ olarak bilinmekte ve tanınmaktadır. Davalı şirketin ‘Barca’ markasının hükümsüz kılınarak iptaline karar verilmesini istiyoruz.”
RESTORAN AÇAMADILAR
22 yıllık firma olduklarını söyleyen Barca Tekstil’in sahibi Ali Öziçer ise, “Firmamız 1997 yılında kuruldu. Barca ismi İtalyanca tekne demek. Firmamızın ismiyle Almanya ve İtalya dahil Avrupa ülkesine kıyafet satıyoruz. İsmi birçok ülkede tescil edilmiş bir firmayız. Ancak geçtiğimiz yıllarda isim tescili için İspanya’da kurumlara başvuru yaptık, olumlu yanıt alamadık. Başvurularımıza ret cevabı aldık. Barcelona futbol kulübü de Türkiye’de bir restoran açacakmış. Buraya gelerek Barça ismiyle başvuru yapmış. Biz de tescil başvurusuna itiraz ettik. Kulüp iki defa başvuru yaptı, ikisine de itiraz ettik. Şimdi de dava açmışlar” dedi.
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