İspanyol devi Barcelona, Şişli’deki Barca Tekstil’e dava açtı: ‘Barça 120 yıldır biziz’

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleriİspanyol devi Barcelona, Şişli’deki Barca Tekstil’e dava açtı: ‘Barça 120 yıldır biziz’
GeriEkonomi İspanyol devi Barcelona, Şişli’deki Barca Tekstil’e dava açtı: ‘Barça 120 yıldır biziz’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Özge EĞRİKAR/İSTANBUL
17.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

İspanyol devi Barcelona, Şişli’deki Barca Tekstil’e dava açtı: ‘Barça 120 yıldır biziz’

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
İspanyol devi Barcelona, Şişli’deki Barca Tekstil’e dava açtı: ‘Barça 120 yıldır biziz’

İSPANYOLLARIN ‘Barça’ unvanıyla tanınan dünyaca ünlü spor kulübü FC Barcelona, Şişli’de ‘Barca’ ismini tescil ettiren ‘Barca Tekstil’ şirketine dava açtı.

Barcelona kulübü, ‘Barca’ markasının hükümsüz kılınarak iptalini istedi. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi’ne açılan davanın dilekçesinde, FC Barcelona takımının ‘Barça’ unvanıyla tanındığı ve dünyanın köklü kulüplerinden birisi olduğu ifade edildi. Kulübün yüze yakın ülkede tescilli korunan sayısız markasının olduğunu belirten FC Barcelona takımının avukatı Nazlı Deniz Kol, dava dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

TESCİL ETTİREMEDİLER

“Barcelona kulübü Türkiye’de de büyük bir izleyici kitlesine sahiptir. Türkiye genelinde herkes tarafından ‘Barça’ adıyla anılmaktadır. Barcelona kulübü, ‘Barça’ adıyla bir futbol fenomeni olmuştur. Kulüp, yüzyılı aşkın süredir unvanı haline gelen ‘Barça’ markasını Türkiye’de de tescil ettirmek istemiştir. Ancak Barcelona kulübü, ‘Barça’ markasının davalı Barca Tekstil Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. tarafından çeşitli sınıflarda tescil ettirildiğini öğrenmiştir. Davalı tekstil şirketine ait ‘Barca’ markası 5 yıldır Türk Patent ve Marka Kurumu’nca korunmaktadır. Barcelona kulübü davalı tekstil şirketine ait ‘Barça’ markasını Türkiye’de tescil ettirememiştir.

İspanyol devi Barcelona, Şişli’deki Barca Tekstil’e dava açtı: ‘Barça 120 yıldır biziz’

Birçok Türk şirketin sponsor olduğu Barcelona’nın Arjantinli ünlü yıldızı Lionel Messi

Müvekkil kulüp kuruluş yılı 1899’dan beri kısaca ‘Barça’ olarak anılmaktadır. Barça’ ibaresi dünyada ve Türkiye’de uzun yıllardır müvekkil kulübü temsilen kullanılmıştır. Bu ibare üzerinde gerçek hak sahipliği kuşkusuz müvekkil kulübe aittir. Davalı şirketin kuruluş ve markayı tescil ettirdiği tarihten uzun zaman öncesinde müvekkilimin markası Türkiye’de ‘Barça’ olarak bilinmekte ve tanınmaktadır. Davalı şirketin ‘Barca’ markasının hükümsüz kılınarak iptaline karar verilmesini istiyoruz.”

RESTORAN AÇAMADILAR

22 yıllık firma olduklarını söyleyen Barca Tekstil’in sahibi Ali Öziçer ise, “Firmamız 1997 yılında kuruldu. Barca ismi İtalyanca tekne demek. Firmamızın ismiyle Almanya ve İtalya dahil Avrupa ülkesine kıyafet satıyoruz. İsmi birçok ülkede tescil edilmiş bir firmayız. Ancak geçtiğimiz yıllarda isim tescili için İspanya’da kurumlara başvuru yaptık, olumlu yanıt alamadık. Başvurularımıza ret cevabı aldık. Barcelona futbol kulübü de Türkiye’de bir restoran açacakmış. Buraya gelerek Barça ismiyle başvuru yapmış. Biz de tescil başvurusuna itiraz ettik. Kulüp iki defa başvuru yaptı, ikisine de itiraz ettik. Şimdi de dava açmışlar” dedi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu ? (16.01.2019) 2
daha fazla video için
Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Perakende devi iflas ihalesini kazandı! 400 mağazası açık kalacak

Cumhurbaşkanı ilan etti! National Geographic seçti

İmzalar atıldı! Böyle patlatıyorlar...

Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı