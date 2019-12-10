İspanya'nın internet altyapı desteğine AB onayı
Avrupa Birliği (AB), İspanya'nın, hızlı internet altyapısını genişletmek için 400 milyon avroluk kamusal kaynak aktarmasına onay verdi.
AB Komisyonu, İspanya'nın genişbant internet ağının geliştirilmesine kamusal destek vermesinin birlik kurallarıyla uyumlu bulunduğunu açıkladı.
İspanya'nın 400 milyon avroluk kaynakla genişbant altyapısı bulunmayan kırsal bölgelerde internet ağını geliştireceğine dikkati çekilen açıklamada, desteklemenin AB'nin dijital alandaki stratejik hedefleriyle uyumlu bulunduğu kaydedildi.
AB üyesi ülkelerde kamu desteklemelerinin ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB Komisyonu'nun görev alanına giriyor.
AB ülkeleri, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.
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