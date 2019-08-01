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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
01.08.2019 - 15:49, Son Güncelleme:

İspanya'da otomobil satışları yüzde 11 düştü

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İspanya'da otomobil satışları yüzde 11 düştü

İspanya'da otomobil satışları 7 yıl sonra temmuzda gerileyerek bir yıl öncesine göre yüzde 11 düşüş kaydetti.

İspanya'da normal süreçte otomobil satışlarının en fazla olduğu aylardan biri olarak gösterilen temmuzda 7 yıl aradan sonra ilk kez düşüş gerçekleşti. 

Otomobil Üreticileri Derneği (Anfac), Otomobil Bayileri Derneği (Faconauto) ve Otomobil Satıcıları Derneği'nden (Ganvam) yapılan açıklamaya göre, ülkede otomotiv satışında temmuz ayında en son 2012 yılında düşüş görüldüğü bildirildi. 

Anfac, Faconauto ve Gavam, otomotiv sektörü olarak zor bir yıl geçirdiklerini, nisan dışında yılın diğer tüm aylarında bir önceki yıla oranla satışlarda düşüş görüldüğünü duyurdu. Dernekler, otomobil satışlarını teşvik için hükümete acil bir plan uygulaması çağrısında da bulundu. 

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