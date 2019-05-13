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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
13.05.2019 - 17:43, Son Güncelleme:

İspanya'da çalışma saatlerinde kart basma sistemi zorunluluğu

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İspanya'da çalışma saatlerinde kart basma sistemi zorunluluğu

İspanya'da çalışanların fazla mesai haklarının korunması amacıyla çıkarılan, işe giriş ve çıkışlarda kart basma sistemi zorunluluğunu içeren yasa yürürlüğe girdi.

İspanya'da çalışanların fazla mesai haklarını korumaya yönelik hazırlanan ve şirketlere, işe giriş ve çıkışlarda kart basma sistemi zorunluluğu getiren yasa yürürlüğe girdi.

Sosyalist azınlık hükümetinin girişimiyle mart ayında mecliste kabul edilen "çalışma saatleri kontrol yasası" uygulanmaya başlandı. Günümüzde birçok şirkette zaten uygulanan işe giriş-çıkışlarda kart basma sistemi İspanya'da zorunlu hale getirildi.

Söz konusu yasanın çıkarılmasında, ülkedeki istatistiklere göre çalışanların fazla mesailerinin yarı yarıya bir oranla ödenmemesi ve bundan dolayı Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yaşadığı kayıplar ile işçi sendikalarının fazla mesailerle ilgili talepleri etkili oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Magdalena Valerio, alışma süreci dikkate alınarak yeni uygulamanın ilk aylarında esnek davranılacağını açıkladı. Yasaya uymayan şirketlere 626 ila 6 bin 250 avro arasında para cezası verilmesi öngörülüyor.

İspanya'da işçi kanununa göre çalışanlar yılda en fazla 80 saat fazla mesai yapabiliyor. İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün (INE) verilerine göre 2019'un ilk üç ayında çalışanlar toplam 5,67 milyon saat fazla mesai yaparken, bunun 2,6 milyonun ücretinin ödenmediği belirtiliyor.

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