İSO’da ikinci Bahçıvan dönemi
18 bini aşkın üyesi olan İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) 2018-2022 döneminde görev alacak yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu üyeleri seçimi tamamlandı.
Seçime tek liste ile katılan İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, 120 Meclis üyesinin neredeyse tamamına yakınının oyunu alarak ikinci kez başkan seçildi. Erdal Bahçıvan, böylece 2013-2017 döneminin ardından 2022 yılına kadar İSO’da ikinci kez Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapacak. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, seçimlerin ardından yaptığı değerlendirmede “İstanbul Sanayi Odası, kurumsal çimentosunun ve kültürünün güçlenerek devam ettiğini örnek bir şekilde bir kez daha kanıtladı. Ne mutlu bizlere. Seçimlere rekor katılım ve destekle bizlere bu teveccühü gösteren tüm sanayicilerimize teşekkür ederim” dedi.
BEŞ YENİ İSİM
Seçim sonucunda İSO’da 2018-2022 yılları arasında görev yapacak olan Yönetim Kurulu Asil Üyeleri; Erdal Bahçıvan, Adnan Dalgakıran, İrfan Özhamaratlı, Sadık Ayhan Saruhan, Sultan Tepe, Bekir Yelken, Kemal Akar, İsmail Cenk Çimen, Vehbi Canpolat, Cemal Keleş, Mustafa Tacir’den oluştu. İSO Yönetim Kuruluna yeni giren üyeler de Akar, Çimen, Canpolat, Keleş ve Tacir oldu.
İSO Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri ise Bülent Taş, İbrahim Aydoğan, Ramazan Güven, Ayşegül Çapan, İlhan Bayrak, Nuri Gürcan, Hüseyin Çetin, Yüksel Özyurt, Nesim Bensusan ve İsmet Akkaya’dan oluştu. Seçimlerde ayrıca Disiplin Kurulu’nda 6 Asil Üye ve 6 Yedek Üye ile TOBB Delegeleri olarak 23 Asil ve 23 Yedek Üye de belirlendi. İSO Yönetim Kurulu ile aynı gün yapılan yeni dönemin ilk meclis toplantısında, İSO Meclis Başkanlık Divanı da seçildi. Yapılan oylama sonucunda Zeynep Bodur Okyay, İSO Meclis Başkanlığı’na yeniden seçildi. İSO Meclis Başkan Vekilleri Hasan Büyükdede ile Ayhan Yavrucu, Katip Üye de Serdar Urfalılar oldu.
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