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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
02.05.2018 - 10:31, Son Güncelleme:

İSO Türkiye PMI nisanda 48,9 oldu

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İSO Türkiye PMI nisanda 48,9 oldu

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), nisanda 48,9 oldu.

İSO Türkiye ve İstanbul İmalat PMI anketlerinin Nisan 2018 raporları açıklandı. 
Eşik değer olan 50’nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, mart ayında 51,8 olarak ölçülen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI nisanda 48,9 olarak gerçekleşerek Türk imalat sektörü için daha zorlu faaliyet koşullarına işaret etti. Anket katılımcıları, sektördeki ılımlı yavaşlamanın büyük ölçüde piyasalardaki dalgalanmalardan kaynaklandığını belirtti. 

Türk imalatçıları tarafından alınan toplam yeni siparişler ikinci çeyreğin başında ivme kaybetti. Anket katılımcılarına göre, bu durum piyasa koşullarından kaynaklandı. Bunun yansıması olarak, firmalar işe alım ve satın alma faaliyetlerini yavaşlattı. 

Yeni siparişlerdeki yavaşlamaya rağmen üretimin artmaya devam etmesi olumlu bir gelişme olarak kaydedildi. Üretim büyümesi büyük ölçüde yeni yatırımlardan kaynaklandı. Global ekonomideki güçlü büyüme dış pazarlardan alınan siparişlerin genişlemeye devam etmesinde etkili oldu. 

Talep koşullarındaki gelişmeler firmaların nisan ayında birikmiş işlerini azaltabilmesini sağladı. Diğer yandan, imalat sektöründeki enflasyonist baskılar nisanda güçlü düzeyde devam etti. Türk lirasındaki değer kaybının etkisiyle girdi fiyatlarındaki yükseliş nisanda da sürdü. Girdi maliyetlerinde gözlenen trendin yansıması olarak, firmalar ortalama satış fiyatlarını ikinci çeyreğin başında artırmaya devam etti. 

Açıklamada görüşlerine yer verilen IHS Markit Ekonomisti Gabriella Dickens, “Türkiye İmalat PMI, nisan ayında sektörün daha zorlu koşullarda faaliyet gösterdiğine işaret etti. Bu durum toplam yeni sipariş hacmi ve istihdamdaki yavaşlamadan kaynaklandı. Üretimin artmaya devam etmesi ve ihracat siparişlerinin güçlü düzeyde gerçekleşmesi olumlu gelişmeler olarak kaydedildi.” ifadelerini kullandı. 

 İSTANBUL İMALAT PMI NİSAN AYINDA 49,2 OLDU

Bu yılın mart ayında 52,2 olarak ölçülen İstanbul Sanayi Odası İstanbul İmalat PMI da nisanda 49,2 olarak gerçekleşti ve İstanbul imalat sektörünün daha zorlu koşullarda faaliyet gösterdiğine işaret etti. Anket katılımcıları, bu durumun büyük ölçüde zayıf piyasa koşullarından kaynaklandığını belirtti. 

Son anket verileri, İstanbul imalat sektöründe yeni siparişlerin üst üste 12 aylık artışın ardından nisanda hız kestiğine işaret etti. Bunun yansıması olarak üretimde de ılımlı bir ivme kaybı yaşandı. İstanbul imalatçılarının ihracat siparişleri dirençli seyrini korudu. 

Veriler, global ekonomideki güçlü ortam sayesinde ihracattaki artışın nisan ayında da devam ettiğini gösterdi. İstihdamın artmaya devam etmesi anketin bir diğer olumlu gelişmesi olarak kaydedildi. Böylelikle istihdam üst üste 13. ay olacak şekilde artmış oldu. Anket katılımcılarına göre, istihdam artışı ekonomik faaliyetlerde planlanan genişlemeden kaynaklandı. 

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