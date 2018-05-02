İSO Türkiye PMI nisanda 48,9 oldu
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), nisanda 48,9 oldu.
İSO Türkiye ve İstanbul İmalat PMI anketlerinin Nisan 2018 raporları açıklandı.
Eşik değer olan 50’nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, mart ayında 51,8 olarak ölçülen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI nisanda 48,9 olarak gerçekleşerek Türk imalat sektörü için daha zorlu faaliyet koşullarına işaret etti. Anket katılımcıları, sektördeki ılımlı yavaşlamanın büyük ölçüde piyasalardaki dalgalanmalardan kaynaklandığını belirtti.
Türk imalatçıları tarafından alınan toplam yeni siparişler ikinci çeyreğin başında ivme kaybetti. Anket katılımcılarına göre, bu durum piyasa koşullarından kaynaklandı. Bunun yansıması olarak, firmalar işe alım ve satın alma faaliyetlerini yavaşlattı.
Yeni siparişlerdeki yavaşlamaya rağmen üretimin artmaya devam etmesi olumlu bir gelişme olarak kaydedildi. Üretim büyümesi büyük ölçüde yeni yatırımlardan kaynaklandı. Global ekonomideki güçlü büyüme dış pazarlardan alınan siparişlerin genişlemeye devam etmesinde etkili oldu.
Talep koşullarındaki gelişmeler firmaların nisan ayında birikmiş işlerini azaltabilmesini sağladı. Diğer yandan, imalat sektöründeki enflasyonist baskılar nisanda güçlü düzeyde devam etti. Türk lirasındaki değer kaybının etkisiyle girdi fiyatlarındaki yükseliş nisanda da sürdü. Girdi maliyetlerinde gözlenen trendin yansıması olarak, firmalar ortalama satış fiyatlarını ikinci çeyreğin başında artırmaya devam etti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen IHS Markit Ekonomisti Gabriella Dickens, “Türkiye İmalat PMI, nisan ayında sektörün daha zorlu koşullarda faaliyet gösterdiğine işaret etti. Bu durum toplam yeni sipariş hacmi ve istihdamdaki yavaşlamadan kaynaklandı. Üretimin artmaya devam etmesi ve ihracat siparişlerinin güçlü düzeyde gerçekleşmesi olumlu gelişmeler olarak kaydedildi.” ifadelerini kullandı.
İSTANBUL İMALAT PMI NİSAN AYINDA 49,2 OLDU
Bu yılın mart ayında 52,2 olarak ölçülen İstanbul Sanayi Odası İstanbul İmalat PMI da nisanda 49,2 olarak gerçekleşti ve İstanbul imalat sektörünün daha zorlu koşullarda faaliyet gösterdiğine işaret etti. Anket katılımcıları, bu durumun büyük ölçüde zayıf piyasa koşullarından kaynaklandığını belirtti.
Son anket verileri, İstanbul imalat sektöründe yeni siparişlerin üst üste 12 aylık artışın ardından nisanda hız kestiğine işaret etti. Bunun yansıması olarak üretimde de ılımlı bir ivme kaybı yaşandı. İstanbul imalatçılarının ihracat siparişleri dirençli seyrini korudu.
Veriler, global ekonomideki güçlü ortam sayesinde ihracattaki artışın nisan ayında da devam ettiğini gösterdi. İstihdamın artmaya devam etmesi anketin bir diğer olumlu gelişmesi olarak kaydedildi. Böylelikle istihdam üst üste 13. ay olacak şekilde artmış oldu. Anket katılımcılarına göre, istihdam artışı ekonomik faaliyetlerde planlanan genişlemeden kaynaklandı.
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