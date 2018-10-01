İSO Türkiye İmalat PMI Eylül'de 42.7 oldu

İSO Türkiye İmalat PMI Eylül'de 42.7 oldu
İmalat sanayi satın alma yöneticisi endeksi (PMI) Eylül'de 42.7'ye gerileyerek Mart 2009'dan bu yana en düşük değeri alırken, sektörde daralmanın altıncı ayına girdiğini ortaya koydu.
EKONOMİK büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye ve İstanbul İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketlerinin Eylül 2018 dönemi sonuçları şöyle:
İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI eylülde ayında 42,7’ye geriledi. Mevcut zorlu faaliyet koşulları endeksteki son durumda etkili oldu ve hem üretim hem de yeni siparişler eylül ayında da yavaşlamaya devam etti. Yeni ihracat siparişleri son üç ayda ilk kez olacak şekilde hız kaybetti. Ancak Türk Lirasındaki zayıflamanın ihracatı bir miktar desteklemesiyle birlikte yeni ihracat siparişlerindeki yavaşlama toplam siparişlerdekine kıyasla çok daha düşük düzeyde gerçekleşti.
İstanbul Sanayi Odası İstanbul İmalat PMI da eylülde 43,5 düzeyine gerileyerek İstanbul imalatçılarının faaliyet koşullarının üst üste ikinci ay olacak şekilde yavaşladığını gösterdi. Zorlu piyasa koşullarının yansıması olarak belirgin şekilde yavaşlayan yeni siparişler sektörün faaliyet koşullarındaki bozulmada belirleyici oldu. İki aylık büyüme trendinin ardından yeni ihracat siparişleri de eylülde geriledi.
İstanbul Sanayi Odası Türkiye ve İstanbul İmalat PMI Eylül 2018 raporlarının tamamına maillerinizden ulaşabilirsiniz.
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