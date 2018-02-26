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İsmi skandallara karışmıştı! İflası bekleniyor

Hürriyet Haber
26.02.2018 - 10:03 | Son Güncelleme:

İsmi kara para aklama skandalına karışan Letonya'nın en büyük özel bankası ABLV Bank'ın iflası bekleniyor

Letonya'nın en büyük özel bankası ABLV Bank'ın iflası bekleniyor.

Avrupa Merkez Bankası (AMB) geçen hafta ABLV Bank ile gerçekleştirdiği tüm para birimlerinden hesap işlemlerinde geçici moratoryum ilan etmesinin ardından ABLV Bankası'nın iflas edeceğini ya da iflas etmeye yakın olduğunu bildirdi.

BusinessHT'nin haberine göre AMB, Banka'nın likiditesinin önemli ölçüde bozulduğunu vurguladı. Bu nedenle de ABLV Bank'ın borçlarını veya diğer yükümlülüklerini ödeyemediği ifade edildi.

ABLV, ABD otoriteleri tarafından büyük çapta kara para aklama skandalıyla ilişkilendiriliyor; para aklamak, yetkililere rüşvet vermek ve Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımlarını ihlal suçlamalar arasında.

ABD Hazine Bakanlığı, ABLV'nin ABD finans sisteminden menedilmesini teklif etmişti.

971 çalışanlı banka 10 yılda Letonya'ya 145 milyon euro vergi geliri sağladı.

Etiketler: Avrupa Merkez Bankası
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