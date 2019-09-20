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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
20.09.2019 - 17:24, Son Güncelleme:

İsmail Demir: Savunma sanayinizin güçlülüğü sanayi ekosisteminizin gücüne bağlı

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İsmail Demir: Savunma sanayinizin güçlülüğü sanayi ekosisteminizin gücüne bağlı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “Eğer sanayi ekosisteminiz güçlü değilse, savunma sanayinizin tek başına güçlü olduğunu söylemeniz çok bir anlam taşımıyor. Bu bir bütünsel olaydır” açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “Eğer sanayi ekosisteminiz güçlü değilse, savunma sanayinizin tek başına güçlü olduğunu söylemeniz çok bir anlam taşımıyor. Bu bir bütünsel olaydır.” dedi.

TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin (TEKNOFEST İstanbul) yapıldığı Atatürk Havalimanı'nda festival kapsamında TÜBİTAK ve Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) iş birliğiyle "Yurtdışındaki Türk Bilim İnsanları 4. Kurultayı" gerçekleştirildi.
Kurultayın açılışında konuşan Demir, dünyada savunma sanayisinin birçok bilim ve teknolojiyi yönlendiren itici güç olarak bilindiğini belirterek, insanın ilk öncelikli ihtiyacının güvenlik olduğunu söyledi.

Demir, savunma sanayisi konusunda Türkiye’de son yıllarda iyi bir giriş yaptığını ifade ederek, “Şunu da vurgulamak gerekiyor, eğer sanayi ekosisteminiz güçlü değilse, savunma sanayinizin tek başına güçlü olduğunu söylemeniz çok bir anlam taşımıyor. Bu bir bütünsel olaydır.” diye konuştu.

Bilim insanlarıyla olan irtibatın önemli olduğunu anlatan Demir, şunları kaydetti:
“Temel bilimler, uygulamalı bilimler, Ar-Ge, Ür-Ge seri üretim zincirinde bilimle bu zinciri başlattığınızda sizler bunun ilk ve ikinci halkasını oluşturan bir grupsunuz. Sizlerin yurt dışında bu davete gelmek için araştırmanızı, dersinizi bırakıp gelmeniz bile bu yolculuğa katkıda bulunmak istediğinizi gösteriyor.”

“BİLİM İNSANLARININ TÜRKİYE’NİN BİLİM VE TEKNOLOJİ EĞİLİMİNE KATKIDA BULUNMALARINI ARZULUYORUZ”
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ise yurt dışındaki bilim insanlarının, buraya tam zamanlı gelemeseler de, bulundukları yerde Türkiye’nin bilim ve teknoloji eğilimine katkıda bulunmalarını arzuladıklarını söyledi.
TÜBİTAK olarak ne kadar kaynak kullandırdıklarından çok, ne kadar etkin ve verimli kaynak kullandırdıklarına odaklandıklarını ifade eden Mandal, hem bilgi üretiminde hem de insan kaynağı geliştirilmesinde niteliği önde tutacaklarını dile getirdi.

Mandal, bu yıl Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 96’ncı yıl dönümünün kutlanacağını anımsatarak, bundan dolayı 96 bilim insanıyla bu kurultayı gerçekleştirdiklerini belirtti. TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker de dünyanın çok hızlı değişim gösterdiğini belirterek, bu tanıklığın sadece seyrederek olmaması gerektiğini dile getirdi.

Şeker, gelecek nesillere daha güzel ülke ve dünya bırakmak için yapılacak çalışmalar için bir arada olunmasını, 2 günün sonunda herkesin birbiriyle yardımlaşmasını diledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açılışını yaptığı kurultay, yarın sona erecek. 

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