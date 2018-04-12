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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
12.04.2018 - 17:43, Son Güncelleme:

İşletme izinleri bile yok ama ayda 10 bin TL kazanıyorlar!

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İşletme izinleri bile yok ama ayda 10 bin TL kazanıyorlar!

Türkiye'de binlerce restoran, cafe gibi mekanların vale hizmeti için işletme izni almadığı ortaya çıktı. Kazançları kayıtlı olmayan işletmelerdeki valelerin aylık gelirleri ise mekana göre 3 ile 10 bin TL arasında değişiyor.

Bu mekanların müşteriden aldıkları paraların yasal olmadığını söyleyen Avukat Cevat Kazma, "Karayolları Trafik Kanunu'nun 79. Maddesine göre yetkili idare tarafından işletme izni olmayan gerçek ya da tüzel kişiler tarafından park ücreti alınamaz" dedi.

Posta'nın haberine göre; Vale hizmeti verenlerin yüzde 70'inin kayıt dışı olduğuna dikkat çeken Cevat Kazma "Bu kişiler herhangi bir denetim ve eğitimden geçmiyorlar. Asla vergi ödemiyorlar. Kazançlar kayıtlı değil. İşletmeler ekstra maliyete girmemek için bu hizmeti kendi çalışanlarına ya da belirli kişilerle daha düşük ücretle anlaşarak yaptırabiliyor. Vatandaş 'park yeri bulamam' endişesiyle kim olduklarını bilmeden araçlarını direk valeye teslim ediyor" diye konuştu.

2 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Bu görevi yapabilmek için bir belge şartı bulunmadığına da vurgu yapan Avukat Cevat Kazma "Çalışan kişiler denetlenmediği için şikâyet konusu olabilecek olumsuzluklar yaşanabiliyor. Örneğin Geçtiğimiz günlerde Kadıköy’de vale ile müşteriler arasında yaşanan tartışmada iki müşteri hayatını kaybetmişti. Bu gibi durumların yaşanmaması için profesyonel hizmet gerek" açıklamasında bulundu.

AYLIK 10 BİN TL

Bir valenin aylık kazancı mekana göre 3-10 bin TL arasında değişiyor. Alınan en düşük ücret 10 TL. Tabi 50-100 TL bahşiş bırakanları da hesaba katarsak elde edilen rantın cazibesini daha net görebiliriz. Olası kaza ve hırsızlıklarda mekanların sorumluluk almaması da işin bir başka boyutu. Zaman zaman ünlü isimlerin de valelerle başının derde girdiğini görüyoruz.

 

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