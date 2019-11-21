Ä°slami finansÄ±n etik ve deÄŸer yaklaÅŸÄ±mÄ± Barselona'da masaya yatÄ±rÄ±ldÄ±
KÃ¼resel DeÄŸerler Ãœzerine BankacÄ±lÄ±k Ä°ttifakÄ± (GABV) Yetkili MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Marcos Eguiguren, etik ve deÄŸerlere yÃ¶nelik iÅŸ birliÄŸi yapan bankalarÄ±n kalkÄ±nma seviyesini artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Sadece Ä°slami finans deÄŸil, bÃ¼tÃ¼n bankacÄ±lÄ±k yaklaÅŸÄ±mlarÄ± aynÄ± etik anlayÄ±ÅŸÄ±n ve deÄŸerlerin geniÅŸletilmesine odaklanmalÄ±." dedi.
Anadolu AjansÄ±nÄ±n (AA) "Global Ä°letiÅŸim OrtaÄŸÄ±" olduÄŸu 13'Ã¼ncÃ¼ Akdeniz Ekonomi Liderleri HaftasÄ± (MedaWeek) kapsamÄ±nda dÃ¼zenlenen Ä°slami Finans Forumu, Ä°spanya'nÄ±n Barselona kentinde gerÃ§ekleÅŸtirildi. Eguiguren, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, GABV olarak dÃ¼nya genelinde birÃ§ok Ã¼lkeyi ve 60 milyonun Ã¼zerinde mÃ¼ÅŸteriyi ilgilendiren bir bankacÄ±lÄ±k aÄŸÄ± Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â Â Â Â
DeÄŸerler ve etik Ã¼zerinden sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir kalkÄ±nmayÄ± hedeflediklerini vurgulayan Eguiguren, "Etik bankacÄ±lÄ±k zaten paylaÅŸÄ±lan bir deÄŸer fakat ABD ve Avrupa'da bu durum farklÄ± algÄ±lanÄ±yor. DeÄŸerlerden kastÄ±mÄ±z, toplumsal kalkÄ±nmanÄ±n hedeflenmesi, ÅŸeffaflÄ±k, sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir enerjinin desteklenmesi, profesyonelliÄŸin yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± ve hesap sorulabilir olma gibi prensipler. Bu deÄŸerler tÃ¼m paydaÅŸlarca benimsenmeli." diye konuÅŸtu.Â Â Â Â
SÃ¶z konusu deÄŸerler doÄŸrultusunda yapÄ±lacak iÅŸ birliklerinin finans sektÃ¶rÃ¼nÃ¼ geliÅŸtireceÄŸine iÅŸaret eden Eguiguren, birÃ§ok ilgilinin bu konuda atÄ±lmasÄ± gereken adÄ±mlarÄ±n farkÄ±nda olduÄŸunu dile getirdi.Â Eguiguren, "Etik ve deÄŸerlere yÃ¶nelik iÅŸ birliÄŸi yapan bankalar kalkÄ±nma seviyesindeki geliÅŸmiÅŸliÄŸi artÄ±rÄ±yor. Sadece Ä°slami finans deÄŸil, bÃ¼tÃ¼n bankacÄ±lÄ±k yaklaÅŸÄ±mlarÄ± aynÄ± etik anlayÄ±ÅŸÄ±n ve deÄŸerlerin geniÅŸletilmesine odaklanmalÄ±." deÄŸerlendirmesinde bulundu.Â Â Â Â
Ä°SLAMÄ° FÄ°NANSIN SAÄžLADIÄžI KATKILARÂ Â Â Â
Ä°slami Bankalar ve Finans KurumlarÄ± Genel Konseyi (CIBAFI) Genel Sekreteri Abdelilah Belatik de Ä°slami finans deÄŸerlerinin bankacÄ±lÄ±k sektÃ¶rÃ¼ne yeni alternatifler ve Ä°slami kaynaktan gelen ahlaki geliÅŸmelerle katkÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.Â Ä°slami deÄŸerlerin, finans sektÃ¶rÃ¼ne uluslararasÄ± etik ve deÄŸerlere uygun Ã¶nerilerde bulunduÄŸuna dikkati Ã§eken Belatik, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â Â Â Â
"Ä°slam KalkÄ±nma BankasÄ± gibi kurumlar sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir ekonomi hedeflerine odaklanmÄ±ÅŸ durumda. BÃ¶lgesel ve ekonomik ÅŸartlarda bÃ¼yÃ¼k farklÄ±lÄ±klar var. BankalarÄ±n ÅŸartlara ve bu zorluklara hangi niyetlerle Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¼retme gayretinde olmalarÄ±yla daha Ã§ok ilgileniyoruz." Belatik, Ä°slami finansÄ±n, sosyal sorumluluklar ve ekonomik kalkÄ±nmaya yÃ¶nelik atÄ±lmasÄ± gereken adÄ±mlarla birlikte toplumsal sorunlara da odaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.Â Â
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