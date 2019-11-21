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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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SÄ±radaki Haber

Ekonomi
AA
21.11.2019 - 15:09, Son GÃ¼ncelleme:

Ä°slami finansÄ±n etik ve deÄŸer yaklaÅŸÄ±mÄ± Barselona'da masaya yatÄ±rÄ±ldÄ±

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Ä°slami finansÄ±n etik ve deÄŸer yaklaÅŸÄ±mÄ± Barselona'da masaya yatÄ±rÄ±ldÄ±

KÃ¼resel DeÄŸerler Ãœzerine BankacÄ±lÄ±k Ä°ttifakÄ± (GABV) Yetkili MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Marcos Eguiguren, etik ve deÄŸerlere yÃ¶nelik iÅŸ birliÄŸi yapan bankalarÄ±n kalkÄ±nma seviyesini artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Sadece Ä°slami finans deÄŸil, bÃ¼tÃ¼n bankacÄ±lÄ±k yaklaÅŸÄ±mlarÄ± aynÄ± etik anlayÄ±ÅŸÄ±n ve deÄŸerlerin geniÅŸletilmesine odaklanmalÄ±." dedi.

Anadolu AjansÄ±nÄ±n (AA) "Global Ä°letiÅŸim OrtaÄŸÄ±" olduÄŸu 13'Ã¼ncÃ¼ Akdeniz Ekonomi Liderleri HaftasÄ± (MedaWeek) kapsamÄ±nda dÃ¼zenlenen Ä°slami Finans Forumu, Ä°spanya'nÄ±n Barselona kentinde gerÃ§ekleÅŸtirildi. Eguiguren, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, GABV olarak dÃ¼nya genelinde birÃ§ok Ã¼lkeyi ve 60 milyonun Ã¼zerinde mÃ¼ÅŸteriyi ilgilendiren bir bankacÄ±lÄ±k aÄŸÄ± Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â  Â  Â Â 

DeÄŸerler ve etik Ã¼zerinden sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir kalkÄ±nmayÄ± hedeflediklerini vurgulayan Eguiguren, "Etik bankacÄ±lÄ±k zaten paylaÅŸÄ±lan bir deÄŸer fakat ABD ve Avrupa'da bu durum farklÄ± algÄ±lanÄ±yor. DeÄŸerlerden kastÄ±mÄ±z, toplumsal kalkÄ±nmanÄ±n hedeflenmesi, ÅŸeffaflÄ±k, sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir enerjinin desteklenmesi, profesyonelliÄŸin yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± ve hesap sorulabilir olma gibi prensipler. Bu deÄŸerler tÃ¼m paydaÅŸlarca benimsenmeli." diye konuÅŸtu.Â  Â  Â Â 

SÃ¶z konusu deÄŸerler doÄŸrultusunda yapÄ±lacak iÅŸ birliklerinin finans sektÃ¶rÃ¼nÃ¼ geliÅŸtireceÄŸine iÅŸaret eden Eguiguren, birÃ§ok ilgilinin bu konuda atÄ±lmasÄ± gereken adÄ±mlarÄ±n farkÄ±nda olduÄŸunu dile getirdi.Â Eguiguren, "Etik ve deÄŸerlere yÃ¶nelik iÅŸ birliÄŸi yapan bankalar kalkÄ±nma seviyesindeki geliÅŸmiÅŸliÄŸi artÄ±rÄ±yor. Sadece Ä°slami finans deÄŸil, bÃ¼tÃ¼n bankacÄ±lÄ±k yaklaÅŸÄ±mlarÄ± aynÄ± etik anlayÄ±ÅŸÄ±n ve deÄŸerlerin geniÅŸletilmesine odaklanmalÄ±." deÄŸerlendirmesinde bulundu.Â  Â  Â Â 

Ä°SLAMÄ° FÄ°NANSIN SAÄžLADIÄžI KATKILARÂ  Â  Â Â

Ä°slami Bankalar ve Finans KurumlarÄ± Genel Konseyi (CIBAFI) Genel Sekreteri Abdelilah Belatik de Ä°slami finans deÄŸerlerinin bankacÄ±lÄ±k sektÃ¶rÃ¼ne yeni alternatifler ve Ä°slami kaynaktan gelen ahlaki geliÅŸmelerle katkÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.Â Ä°slami deÄŸerlerin, finans sektÃ¶rÃ¼ne uluslararasÄ± etik ve deÄŸerlere uygun Ã¶nerilerde bulunduÄŸuna dikkati Ã§eken Belatik, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â  Â  Â Â 

"Ä°slam KalkÄ±nma BankasÄ± gibi kurumlar sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir ekonomi hedeflerine odaklanmÄ±ÅŸ durumda. BÃ¶lgesel ve ekonomik ÅŸartlarda bÃ¼yÃ¼k farklÄ±lÄ±klar var. BankalarÄ±n ÅŸartlara ve bu zorluklara hangi niyetlerle Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¼retme gayretinde olmalarÄ±yla daha Ã§ok ilgileniyoruz." Belatik, Ä°slami finansÄ±n, sosyal sorumluluklar ve ekonomik kalkÄ±nmaya yÃ¶nelik atÄ±lmasÄ± gereken adÄ±mlarla birlikte toplumsal sorunlara da odaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.Â  Â 

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