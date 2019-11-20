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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
20.11.2019 - 11:37, Son Güncelleme:

İslam İşbirliği Teşkilatı ülkeleri İstanbul'da yatırım fırsatlarını konuşacak

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İslam İşbirliği Teşkilatı ülkeleri İstanbul'da yatırım fırsatlarını konuşacak

"İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Üst Düzey Kamu ve Özel Sektör Yatırım Konferansı" 8-9 Aralık'ta İstanbul'da yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İİT ve İslam Kalkınma Bankası iş birliğiyle düzenlenecek konferansta, 2 gün boyunca özel sektör temsilcilerinin kendi aralarında ve kamu kurumlarıyla temas sağlayabileceği toplantılar yapılması ve "Liderler Yuvarlak Masa Oturumu" gerçekleştirilmesi planlanıyor. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ev sahipliğinde gerçekleşecek konferans kapsamında, İİT üye ülkelerinin yatırım ajanslarının, diğer ulusal ve uluslararası kurumların ülkelerindeki yatırım olanaklarını tanıtmalarına yönelik sunumlar yer alacak.

Konferansa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımı bekleniyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, etkinlikte İİT üye ülkelerinden kamu ve özel sektör temsilcilerinin başarı hikayelerini anlatacaklarını ve üye ülkelerin yeni projelerini açıklayacaklarını bildirdi.

Ermut, şunları kaydetti:
"İİT Üst Düzey Kamu ve Özel Sektör Yatırım Konferansı, hareketli bir kamu ve özel sektör diyaloğuna ulaşılmasını ve politika önerilerinin görüşülmesini sağlayacak bir kazan-kazan platformu olacak. Konferansta ayrıca İİT üye ülkelerinin kendi aralarındaki yatırımları artırmalarının önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik adımlar vurgulanacak. Serbest dolaşımın karşısındaki her tür engeli kaldırmak suretiyle İİT bünyesinde yatırımların teşvik edilmesi ve aynı zamanda İİT bölgesinde iş yapma kolaylığının artırılması da ana hedefler arasında. Konferansın, pek çok yeni iş fırsatı oluşturulmasına vesile olacağına inanıyoruz." 

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