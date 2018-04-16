Islak mendille ilham veriyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriIslak mendille ilham veriyor
GeriEkonomi Islak mendille ilham veriyor
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
16.04.2018 - 22:15, Son Güncelleme:

Islak mendille ilham veriyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Islak mendille ilham veriyor

Yaklaşık 21 yıl önce iki arkadaş Ceyhun Zincirkıran ve Mehmet Gündoğdu tarafından kurulan Sapro Temizlik Ürünleri, bugün ‘Türkiye’nin ilham veren 100 şirketi’ listesinde yer alıyor. 1997 yılında Almanya’dan gelen bir talep üzerine bu işe girdiklerini anlatan Ceyhun Zincirkıran, “Avustralya’dan Çin’e kadar 64 ülkeye ıslak mendil üretiyoruz” şeklinde konuştu.

TEMİZLİK malzemeleri üretimi için 1997 yılında Silivri’de üretime başlayan Sapro, bugün ıslak mendil üretiminde 244 milyon liralık ciroya ulaştı. İki arkadaş; Ceyhun Zincirkıran ve Mehmet Gündoğdu tarafından Almanya’dan gelen talep üzerine kurulan Sapro birçok markaya, restorana ve hava yolu şirketine özel markalı ıslak mendil üretiyor. Şirketin cirosu 244 milyon lirayı aşarken, Türkiye’de pazar paylarının yüzde 40 olduğunu anlatan Ceyhun Zincirkıran ve Mehmet Gündoğdu, şirketin kuruluşunu ve büyüme hikayesini şöyle anlattı:

1152 MARKAYA ÜRETİM

“Özel markalı ürün üretiyoruz. İç pazarın yüzde 40’ı bize ait. Üretimimizin yüzde 75’ini ihraç ediyoruz. Sapro kurulduğundan beri her yıl çift haneli rakamlarla büyüyor. 2016 yılında yüzde 31.2 büyüme gösterdik. Geçen yılki iç piyasada TL bazında yüzde 28, ihracatta Euro bazında yüzde 16 büyüme kaydettik. Bu yıl ise iç piyasada TL bazında yüzde 32, ihracatta Euro bazında yüzde 13 büyüme hedefliyoruz. Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Londra Borsası İşbirliği ile hazırlanan Türkiye’nin Yükselen Liderleri araştırmasında da ‘Türkiye’nin İlham Veren 100 Şirket’nden biri olduk. Bugün başta Avrupa’nın tamamı olmak üzere 63 ülkede 1152 farklı marka için üretim yapıyoruz. Türkiye’nin en fazla ihracat yapan 252’nci firmasıyız. İhracat yaptığımız ülkeler arasında Gana, Avustralya, Çin, Güney Kore, Hindistan ve Güney Afrika’da bulunuyor.

AR-GE YATIRIMI ARTIYOR

Islak mendil sektöründe bütün ürünlerin üretimini yapıyoruz. Ar-Ge merkezimize önemli yatırım gerçekleştiriyoruz. Sadece ıslak mendil sektöründe değil, Türkiye genelinde en fazla Ar-Ge yatırımı yapan 250 firma içerisinde yer alıyoruz. Bu yatırımlarımız sonucunda inovatif ürünlerin ilk üreticisi de doğal olarak Sapro oluyor. Örneğin, non-alerjen parfüm üretimi için tedarikçileri yönlendirerek, bir ilki gerçekleştirdik. Kokulu ürünler, ıslak tuvalet kağıtları, gözlük temizleme mendilleri gibi birçok ürünü de Türk tüketicisi ile ilk kez tanıştırdık. Sektör sürekli gelişiyor. Biz tüketici talepleri doğrultusunda kimyadan yani kimyasal ürünler kullanımından kaçış olduğunu görüyoruz. Özellikle bebek ürünlerinde daha az kimyasal kullanarak, daha doğal ürünler üreterek ilerliyor sektör. Biz yine bu trende öncülük ediyoruz.”

YÜZDE 45’İ KADIN ÇALIŞAN

SİLİVRİ’deki tesislerinde günlük 120 milyon yaprak üretim kapasitesi bulunduğunu anlatan Mehmet Gündoğdu, şu bilgileri verdi: “İhracattaki talebe ve iç pazardaki büyümeye göre yatırımlarımızı şekillendiriyoruz. Yaptığımız çalışmalar bize her yıl büyüme olarak yansıyor. Pazar da bugüne kadar birçok yeniliğe imza attık. 120 milyon yaprak üretim kapasitesine ve 10 bin paletli depolama alanına sahip entegre bir tesisimiz var. Hammaddesini kendi bünyesinde üreten Avrupa’daki tek firmayız. 4 şirketimizde 600’den fazla çalışanımız bulunuyor. Çalışanlarımızın yüzde 45’i kadın.”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

125 milyon abonesi bulunan Netflix'in kârı yüzde 63 arttı!

TOKİ’den nasıl ev alınır?

Elveda Merkez

4 maddede anlatıyoruz: Değişen ofis anlayışı ile başarı nasıl arttı?