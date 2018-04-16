Islak mendille ilham veriyor

TEMİZLİK malzemeleri üretimi için 1997 yılında Silivri’de üretime başlayan Sapro, bugün ıslak mendil üretiminde 244 milyon liralık ciroya ulaştı. İki arkadaş; Ceyhun Zincirkıran ve Mehmet Gündoğdu tarafından Almanya’dan gelen talep üzerine kurulan Sapro birçok markaya, restorana ve hava yolu şirketine özel markalı ıslak mendil üretiyor. Şirketin cirosu 244 milyon lirayı aşarken, Türkiye’de pazar paylarının yüzde 40 olduğunu anlatan Ceyhun Zincirkıran ve Mehmet Gündoğdu, şirketin kuruluşunu ve büyüme hikayesini şöyle anlattı:

1152 MARKAYA ÜRETİM

“Özel markalı ürün üretiyoruz. İç pazarın yüzde 40’ı bize ait. Üretimimizin yüzde 75’ini ihraç ediyoruz. Sapro kurulduğundan beri her yıl çift haneli rakamlarla büyüyor. 2016 yılında yüzde 31.2 büyüme gösterdik. Geçen yılki iç piyasada TL bazında yüzde 28, ihracatta Euro bazında yüzde 16 büyüme kaydettik. Bu yıl ise iç piyasada TL bazında yüzde 32, ihracatta Euro bazında yüzde 13 büyüme hedefliyoruz. Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Londra Borsası İşbirliği ile hazırlanan Türkiye’nin Yükselen Liderleri araştırmasında da ‘Türkiye’nin İlham Veren 100 Şirket’nden biri olduk. Bugün başta Avrupa’nın tamamı olmak üzere 63 ülkede 1152 farklı marka için üretim yapıyoruz. Türkiye’nin en fazla ihracat yapan 252’nci firmasıyız. İhracat yaptığımız ülkeler arasında Gana, Avustralya, Çin, Güney Kore, Hindistan ve Güney Afrika’da bulunuyor.

AR-GE YATIRIMI ARTIYOR

Islak mendil sektöründe bütün ürünlerin üretimini yapıyoruz. Ar-Ge merkezimize önemli yatırım gerçekleştiriyoruz. Sadece ıslak mendil sektöründe değil, Türkiye genelinde en fazla Ar-Ge yatırımı yapan 250 firma içerisinde yer alıyoruz. Bu yatırımlarımız sonucunda inovatif ürünlerin ilk üreticisi de doğal olarak Sapro oluyor. Örneğin, non-alerjen parfüm üretimi için tedarikçileri yönlendirerek, bir ilki gerçekleştirdik. Kokulu ürünler, ıslak tuvalet kağıtları, gözlük temizleme mendilleri gibi birçok ürünü de Türk tüketicisi ile ilk kez tanıştırdık. Sektör sürekli gelişiyor. Biz tüketici talepleri doğrultusunda kimyadan yani kimyasal ürünler kullanımından kaçış olduğunu görüyoruz. Özellikle bebek ürünlerinde daha az kimyasal kullanarak, daha doğal ürünler üreterek ilerliyor sektör. Biz yine bu trende öncülük ediyoruz.”

YÜZDE 45’İ KADIN ÇALIŞAN

SİLİVRİ’deki tesislerinde günlük 120 milyon yaprak üretim kapasitesi bulunduğunu anlatan Mehmet Gündoğdu, şu bilgileri verdi: “İhracattaki talebe ve iç pazardaki büyümeye göre yatırımlarımızı şekillendiriyoruz. Yaptığımız çalışmalar bize her yıl büyüme olarak yansıyor. Pazar da bugüne kadar birçok yeniliğe imza attık. 120 milyon yaprak üretim kapasitesine ve 10 bin paletli depolama alanına sahip entegre bir tesisimiz var. Hammaddesini kendi bünyesinde üreten Avrupa’daki tek firmayız. 4 şirketimizde 600’den fazla çalışanımız bulunuyor. Çalışanlarımızın yüzde 45’i kadın.”