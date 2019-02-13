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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
13.02.2019 - 11:21, Son Güncelleme:

İŞKUR yeni yıla hızlı başladı

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İŞKUR yeni yıla hızlı başladı

Geçen yılın ocak ayında 79 bin 422 olan İŞKUR'un istihdamına aracılık ettiği kişi sayısı, bu yılın ocak ayında yüzde 5 artarak 83 bin 416 oldu.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), geçen ay 28 bin 585'i kadın 83 bin 416 kişinin istihdamına aracılık etti.

İstihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılmasını amaçlayan İŞKUR, istihdama aracılık etmeye devam ediyor. 

Geçen yılın ocak ayında 79 bin 422 kişinin istihdamına aracılık eden Kurum, bu yılın ocak ayında 83 bin 416 kişinin iş bulmasına katkı sağladı. İşe yerleştirilenlerin 54 bin 831'i erkek, 28 bin 585'i kadınlardan oluştu. 

Genç işsizliğiyle de mücadele kapsamında geçen ay toplam 26 bin 67 gencin istihdamına aracı olan İŞKUR, aynı dönemde 15 bin 860 yükseköğrenim mezununu da işle buluşturdu. 

6 MİLYONA YAKIN BİREYSEL GÖRÜŞME YAPILDI 

İŞKUR'un geçen yıl 1 milyon 247 bin 188 kişinin istihdamına aracılık ederek kendi alanındaki en yüksek istihdam rakamına ulaşmıştı. 
Kurum, iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri kapsamında geçen yıl 5 milyon 928 bin bireysel görüşme de gerçekleştirildi. 
İŞKUR, geçen yıl işbaşı eğitim programları kapsamında 300 bin 512, mesleki eğitip kursları kapsamında 117 bin 239 ve girişimcilik eğitim programlarında da 81 bin 183 kişi olmak üzere aktif iş gücü programlarından 498 bin 934 kişinin yararlanmasını sağladı. 

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