İŞKUR TYP sonuçları ne zaman açıklanacak? İŞKUR TYP sonuçları nasıl öğrenilir?
İş arayan vatandaşların başvuru da bulunduğu TYP İŞKUR başvurularında sonuçların ne zaman açıklanacağını merak konusu olmaya devam ediyor. Bir çok ilde başvuruların sonuçlanmasının ardından vatandaşlar yaşadıkları illerdeki sonuçların ne zaman açıklanacağını internetten araştırıyorlar. Peki TYP sonuçları nasıl öğrenilir? İşte TYP işe alım süreci hakkında son durum..
İŞKUR TYP kura sonuçları, birçok ilde gerçekleştirilen çekişin ardından araştırılmaya başlandı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte kazanan isimler, 9 aylık görevlerini üstlenmek üzere okulların kadrosuna dahil olacak. Peki, İŞKUR TYP kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, İŞKUR TYP kura sonuçları hakkında bazı bilgiler
İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İŞKUR TYP kura sonuçları, bazı illerde açıklanmaya başlandı. Noter kurası ile belirlenen İŞKUR TYP kura çekiliş sonuçları, kurumlar tarafından açıklanıyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu yöneticileri, İŞKUR İl Müdürlüğünün noterle birlikte hazır bulunduğu çekiliş, vatandaşlar tarafından da canlı olarak izlenebiliyor.
Sonuçlar, İŞKUR TYP ekranından öğrenilebildiği gibi, İŞKUR şube müdürlüğünden bilgi almak da mümkün olabilmektedir.
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YALOVA'DA 328 KİŞİ İŞ SAHİBİ OLDU
Yalova'da İŞKUR tarafından Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda temizlik ve güvenlik hizmetlerinde istihdam edilecek personeller noter kurası ile belirlendi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Yalova Çalışma ve İş Kurumu yöneticileri ve proje başvurusunda bulunan vatandaşların hazır bulunduğu kura çekimi öncesi konuşan İŞKUR İl Müdürü Erhan Dede, uzun bir süredir amacına uygun ve başarılı bir şekilde uygulamaya koydukları Toplum Yararına Programlara başvuru şartlarını taşıyan guruplara istihdam imkânı sunulduğunu söyledi. Müdür Dede, diğer taraftan da projelerin uygulandığı ve dokunduğu alanlarda faydalı işlerin ortaya çıktını ifade etti. Müdür Dede, “Bugün burada okullarımızın daha temiz, yavrularımızın daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda eğitim görmesi adına uygulamaya koyduğumuz TYP’de çalışma hakkını elde eden her katılımcının bu anlamda çok faydalı işlere imza atacağına inanıyorum. Programın okullarımız ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Bu kapsamda Yalova İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı okullarda uygulanacak programlarda 250 temizlik görevlisi, 78 güvenlik görevlisi olmak üzere toplamda 328 kişi İŞKUR tarafından istihdam edilecek. Programların 1 Ekim tarihi itibariyle başlayacağı bildirildi.
DAHA SONRA MÜLAKAT YAPILACAK
Bazı illerde alınacak olan İŞKUR TYP başvurularının ardından mülakatlar yapılırken, bazı illerde ise sadece kura işlemi göz önünde bulundurulacak. İŞKUR TYP kapsamında okullara özel güvenlik olarak yerleşen vatandaşların ortalama çalışma gün sayısı 270 gün olacak.
TYP İÇİN KATILIM ŞARTLARI NELERDİR?
Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç)
TYP BAŞVURUSU İÇİN GENEL ŞARTLAR NELERDİR?
Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunmaktadır. Her Programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenir.
Noter kurası yöntemi,
Liste yöntemi,
Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi.
İstihdamında güçlük çekilen aşağıdaki gruplar Birinci Liste, bunlar dışında kalanlar İkinci Liste olacak şekilde tasnif edilecektir. Aşağıdaki grupların hepsi Birinci Liste’ye dâhil edilecek olup, gruplar arasında herhangi bir öncelik sıralaması bulunmamaktadır; Birinci listedeki başvuranlar tamamlanmadan 2. listeden başvuranlar yararlanıcı olamayacaktır.
Kadınlar,
35 yaş üstü bireyler,
Engelliler,
Eski hükümlüler,
Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar,
TYP’nin başvuru süresi sona erdikten sonra yeni katılımcı başvurusu alınamaz.
2017 yılında, TYP katılımcı seçiminde hakkaniyetin ve toplumsal huzurun sağlanması adına ‘’başvuru başlangıç tarihi aynı olan TYP’lere Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca birinin katılabileceği’’ ve ‘’ADNKS’ye göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının net asgari ücretin üç katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişilerin TYP’ye katılamayacağı’’ yönünde de düzenlemeler getirilmiştir.
TYPLİLERE HANGİ ÖDEMELER YAPILMAKTADIR?
Asgari ücret (2.020,90 TL)
Vergi ve sosyal güvenlik prim giderleri (1.113,14 TL)
TYP UYGULAMA SÜRESİ KAÇ AYDIR?
TYP uygulama süresi, her bir program için en fazla 9 aydır. 27.09.2017’de, 01.01.2018’den itibaren başlangıçta sözleşmede belirlenen TYP süresinin sonradan uzatılamayacağına dair hüküm getirilmiştir.
TYP’DE İZİN SÜRESİ VE DEVAMSIZLIK HAKKI NE KADARDIR?
Katılımcıların TYP’ye devamı zorunludur.
Ancak katılımcılar, yüklenici ve Kuruma bilgi vermek ve Kurum ve yükleniciden onay almak şartıyla TYP süresince 14 gün ücretsiz izin kullanabilmektedirler.Ücretsiz izin kullanılan dönemde katılımcıya herhangi bir ücret ödenmez.
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