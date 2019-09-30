İŞKUR TYP kura başvuru sonuçları açıklandı mı? Nereden sorgulanır?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Bir kitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriİŞKUR TYP kura başvuru sonuçları açıklandı mı? Nereden sorgulanır?
GeriEkonomi İŞKUR TYP kura başvuru sonuçları açıklandı mı? Nereden sorgulanır?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
30.09.2019 - 12:07, Son Güncelleme:

İŞKUR TYP kura başvuru sonuçları açıklandı mı? Nereden sorgulanır?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İŞKUR TYP kura başvuru sonuçları açıklandı mı? Nereden sorgulanır?

İŞKUR TYP kura başvuru sonuçları, hafta başına girilmesiyle birlikte birçok adayın gündeminde yer almaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan okullarda 9 ay istihdam edilmek isteyen adaylar, bulundukları ilde gerçekleştirdikleri İŞKUR TYP başvuru sonuçları açıklamasını beklemeye başladı. Peki, İŞKUR TYP kura başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

İŞKUR TYP kura sonuçları, birçok ilde gerçekleştirilen çekişin ardından araştırılmaya başlandı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte kazanan isimler, 9 aylık görevlerini üstlenmek üzere okulların kadrosuna dahil olacak. Peki, İŞKUR TYP kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, İŞKUR TYP kura sonuçları hakkında bazı bilgiler

İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İŞKUR TYP kura sonuçları, bazı illerde açıklanmaya başlandı. Noter kurası ile belirlenen İŞKUR TYP kura çekiliş sonuçları, kurumlar tarafından açıklanıyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu yöneticileri, İŞKUR İl Müdürlüğünün noterle birlikte hazır bulunduğu çekiliş, vatandaşlar tarafından da canlı olarak izlenebiliyor. 

Sonuçlar, İŞKUR TYP ekranından öğrenilebildiği gibi, İŞKUR şube müdürlüğünden bilgi almak da mümkün olabilmektedir.

İŞKUR TYP BAŞVURU EKRANINDAN SONUÇLARINIZI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

YALOVA'DA 328 KİŞİ İŞ SAHİBİ OLDU

Yalova'da İŞKUR tarafından Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda temizlik ve güvenlik hizmetlerinde istihdam edilecek personeller noter kurası ile belirlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Yalova Çalışma ve İş Kurumu yöneticileri ve proje başvurusunda bulunan vatandaşların hazır bulunduğu kura çekimi öncesi konuşan İŞKUR İl Müdürü Erhan Dede, uzun bir süredir amacına uygun ve başarılı bir şekilde uygulamaya koydukları Toplum Yararına Programlara başvuru şartlarını taşıyan guruplara istihdam imkânı sunulduğunu söyledi. Müdür Dede, diğer taraftan da projelerin uygulandığı ve dokunduğu alanlarda faydalı işlerin ortaya çıktını ifade etti. Müdür Dede, “Bugün burada okullarımızın daha temiz, yavrularımızın daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda eğitim görmesi adına uygulamaya koyduğumuz TYP’de çalışma hakkını elde eden her katılımcının bu anlamda çok faydalı işlere imza atacağına inanıyorum. Programın okullarımız ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Bu kapsamda Yalova İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı okullarda uygulanacak programlarda 250 temizlik görevlisi, 78 güvenlik görevlisi olmak üzere toplamda 328 kişi İŞKUR tarafından istihdam edilecek. Programların 1 Ekim tarihi itibariyle başlayacağı bildirildi.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Son dakika... Bakan Albayrak'tan önemli Yeni Ekonomi Programı açıklaması
Konut kredilerine yapılandırma geldi! İşte çektiğiniz krediye göre ödeyeceğiniz taksitler
Bir dönem Türkiye'de de mağazası vardı! Forever 21 iflas başvurusunda bulundu
İstanbullular arayışa girdi! İşte depreme dayanıklı evlerin fiyatları