İŞKUR TYP başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Nereden öğrenilebilir?
İŞKUR TYP başvuru sonuçları, iş başvurusunda bulunan binlerce kişinin merakla araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı okullarında temizlik işleri, çevre düzenlemesi, belediyelerde çevre temizliği, ağaçlandırma gibi alanlarda yapılacak olan istihdamları ele alan İŞKUR TYP başvuruları alınmaya devam ederken, sonuçları ile de merak ediliyor. Peki, İŞKUR TYP başvuru sonuçları nereden sorgulanabilecek? İşte, detaylı bilgiler
İŞKUR TYP başvuruları, dönemsel olarak devlet bünyesinde istihdam sağlamaya devam ediyor. 9 aylık periyodlarla çalışma imkanı elde eden vatandaşlar, aradan 3 ay geçmesinin ardından yeniden İŞKUR TYP başvurusundan faydalanabilecek. Peki, İŞKUR TYP başvuru sonuçları nereden yayınlanacak? İşte, detaylı bilgiler
İŞKUR TYP BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
İŞKUR TYP başvurusu sonuçları, kurumların başvuru dönemlerine göre farklı tarihlerde açıklanabiliyor. İşkur'un E-Devlet sayfası üzerinden sorgulanabilecek olan İŞKUR TYP başvuru sonuçları, başvuruda bulunan vatandaşlar tarafından kolayca öğrenilebilecek.
SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
KİMLER TYP’DEN YARARLANAMAZ?
İŞKUR tarafından düzenlenen TYP dışında bir program ya da kurstan yararlanmış olan işsiz, 6 ay geçmeden TYP’ye başvuramaz.
Mazeretsiz olarak TYP’den ayrılanlar veya kendi kusuru nedeniyle ilişiği kesilenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP’ye başvuramaz.
Yararlandığı TYP bittikten sonra Kurum tarafından teklif edilen niteliklerine uygun en az üç iş teklifini mazeretsiz olarak kabul etmeyenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP’ye başvuramaz.
Herhangi bir kurs ya da programa katılmama yönünde yaptırım uygulanan kursiyer veya katılımcı yaptırım süresince TYP’den de yararlanamaz.
Devam ettiği bir TYP ile mazeretli ya da mazeretsiz ilişiği kesilen katılımcı aynı TYP’ye tekrar katılamaz.
TYP’DEN İKİNCİ KEZ YARARLANILABİLİR Mİ?
TYP’den programa başlandığı tarihten itibaren bir sene içinde en fazla 9 ay süreyle yararlanma imkânı bulunmaktadır. Ancak, 9 ay bittikten sonra 3 ay bekleyerek yeni bir programdan faydalanılabilmektedir.
Bir katılımcı aynı kurum veya kuruluşla düzenlenen TYP’den en fazla 18 ay yararlanabilir.
TYP’DE İZİN SÜRESİ VE DEVAMSIZLIK HAKKI NE KADARDIR?
Katılımcıların TYP’ye devamı zorunludur.
Ancak katılımcılar, yüklenici ve Kuruma bilgi vermek ve Kurum ve yükleniciden onay almak şartıyla TYP süresinin yirmide biri(1/20) kadar ücretsiz izin kullanabilmektedirler. Ücretsiz izin kullanılan dönemde katılımcıya herhangi bir ücret ödenmez.
Ücretsiz izinden ayrı olarak katılımcı; sağlık sorunları, evlenme, doğum ve birinci derece yakınlarının vefatı gibi mücbir nedenleri belgelendirmek şartıyla, TYP süresinin yirmide biri(1/20) kadar devamsızlık hakkından yararlanabilmektedir.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle