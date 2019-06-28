İŞKUR sosyal çalışma programı (SÇP) başvurusu için son saatler! Başvuru nasıl yapılır?
Yaz tatilinde üniversite öğrencileri için sosyal programlarda çalışırken gelir kapısı oluşturma şansı verecek olan İŞKUR Sosyal Çalışma Programı (SÇP), son gününde başvuru işlemleri ile gündemde yer almaya devam ediyor. Üniversite öğrencilerinin gerekli koşulları taşımaları halinde başvuru işlemini gerçekleştirebileceği İŞKUR Sosyal Çalışma Programı (SÇP) birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Peki, İŞKUR Sosyal Çalışma Programı (SÇP) başvuru işlemi nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
İŞKUR kaydını yaptıktan sonra Sosyal Çalışma Programı (SÇP) başvuru işlemini gerçekleştirebilecek olan öğrenciler, lisans ya da ön lisans alanlarında eğitim görüyor olma şartlarını taşıyacak. Öğrenciler, temmuz, ağustos ve eylül aylarında bu programlarda çalışarak gelir elde etme şansına sahip olurken, eğer alıyorsa burs ya da kredileri kesilmeden hesaplarına yatmaya devam edecek. İşte, son gününde İŞKUR Sosyal Çalışma Programı (SÇP) başvuru işlemi hakkında bazı bilgiler
İŞKUR SÇP BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İŞKUR'un Sosyal Çalışma Programı için başvurular, 25 Haziran Salı günü başladı ve 28 Haziran Cuma günü sona erecek.
Sosyal Çalışma Programı'na başvuru işlemi için İŞKUR kaydı önemli bir şart olacak. Öğrenciler, İŞKUR girişinin ardından aşağıdaki maddeleri kabul etmiş olacak;
"Başvuru tarihim itibarıyla bir işte çalışmadığımı, staj yapmadığımı,
Program katılımcısı olduğum tarih aralığında başka bir işte çalışmayacağımı, staj programına katılmayacağımı,
Program katılımcısı olduğum tarih aralığında aktif öğrenciliğimin olduğunu ancak akademik takvime göre derslerimin devam etmediğini,
Program devam ederken derslerimin başlaması durumunda başlangıç tarihi itibarıyla programdan ayrılacağımı,
Programın başladığı tarihi içine alan eğitim-öğretim yılının birinci yarıyılı sonu itibarıyla genel akademik not ortalaması, not döküm cetvelinde (transkript) 4'lük sistemde 2'nin (dahil), YÖK'ün "4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları" tablosunda 53.33'ün (dahil) veya varsa üniversitelerce ayrıca belirlenen başarı puanı bazında bu başarı notunun üzerinde olduğumu,
Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatım olmadığını, taahhüt ederim."
ŞARTLARI TAŞIMADIĞI HALDE BAŞVURANLARA 2 YIL MAHRUMİYET
Şartları taşımadığı halde programa kabul edilen gençler, tespit edilmeleri halinde İŞKUR tarafından düzenlenen kurs ve programlardan 24 ay süreyle yararlandırılmayacak.
ÖĞRENCİLER İSTEDİĞİ ZAMAN AYRILABİLECEK Mİ?
Sosyal Çalışma Programına katılan bir öğrencinin programdan geçerli bir sebep göstererek ayrılması mümkündür. Geçerli sebep olarak kabul edilen gerekçeler şu şekildedir:
- SGK kayıtlarından teyit edilen bir işe girilmesi veya staja başlanılması gibi haller,
- Sağlık raporu ile belgelenen ve beş günü aşan hastalık hali ile birinci derece yakınlarına refakat,
- Yetkili makamlarca verilen belgelerle ispat edilen ve beş günü aşan tutukluluk / hükümlülük,
- Yetkili makamlarca verilen belgelerle ispat edilen ve beş günü aşan şekilde katılımcının programa katılımını engelleyen deprem, sel baskını, yangın vb. durumlar,
- Katılımcı olarak belirlendiği bir programda, kişinin Katılımcı Taahhütnamesini imzalamaması,
- Yüklenicinin ve Kurumun bilgisi dâhilinde yapılan devamsızlıkların beş günü aşması,
- Yetkili makamlarca verilen belgelerle ispat edilen iller arası ikametgâh değişikliği yapılması,
- 1111 sayılı Askerlik Kanunu kapsamında programdan zorunlu askerlik hizmetini gerçekleştirmek için sevk tarihi itibarıyla ayrılması,
- Öğrenim gördüğü bölümde derslerin başlaması,
- SÇP devam ederken katılımcının öğrencilik statüsünün sona ermesi.
Geçerli bir nedeni olmaksızın Sosyal Çalışma Programına devam etmeyen öğrencilere Sosyal Çalışma Programı dâhil İŞKUR tarafından düzenlenen kurs ve programlara 24 ay süreyle katılamama yaptırımı uygulanır.
HANGİ EVRAKLAR İSTENECEK?
Sosyal Çalışma Programına başvurular internet üzerinden gerçekleştirileceğinden öğrencilerden herhangi bir evrak istenmez. Ancak başvuru aşamasında sorunla karşılaşan öğrencilerden durumlarını ispatlayıcı belge istenir. Örneğin başvurduğu tarihte aktif lisans öğrencisi kaydı olan kişinin, sistemden öğrenci olunmadığına dair bir hata alarak başvurusunun yapılamaması durumunda başvuru süresi içinde İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine aktif öğrencilik kaydını ispatlayıcı belge getirmesi gerekmektedir. Kişinin başvurduğu tarihte herhangi bir sigortalılık kaydı olmamasına rağmen sistemden "Çalışıyor"uyarısı sebebiyle başvurusunun alınamaması durumunda ise herhangi bir belge getirmeden doğrudan İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine müracaat etmesi yeterlidir. Ayrıca alınan hatanın ekran görüntüsünün ilgili personele cep telefonu ekranından gösterilmesi veya mail yoluyla iletilmesi hatanın çözümünü hızlandıracaktır.
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