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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
26.06.2019 - 09:25, Son Güncelleme:

İŞKUR sosyal çalışma programı başvurusu nasıl yapılır?

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İŞKUR sosyal çalışma programı başvurusu nasıl yapılır?

Üniversite öğrencileri için yaz tatillerinde ekstra gelir kaynağı oluşturmak amacıyla İŞKUR ve Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından geliştirilen İŞKUR sosyal çalışma programı için başvuru süreci 25 Haziran tarihinde başladı. Peki, İŞKUR sosyal çalışma programı başvurusu nasıl ve kimler tarafından yapılır? İşte, binlerce kişinin merakla araştırdığı sosyal çalışma programı hakkında detaylı bilgiler

İŞKUR sosyal çalışma programı için 25 Haziran Salı günü başlayan süreç, 28 Haziran tarihine kadar devam edecek. Binlerce üniversite öğrencisi bulundukları ilde ya da başka bir ilde İŞKUR sosyal çalışma programı ile günlük ücret karşılığında çalışabilecek. Peki, İŞKUR sosyal çalışma programı başvurusu nasıl yapılır? İşte, başvuru şartları ve merak edilen bazı detaylar

İŞKUR SOSYAL ÇALIŞMA PROGRAMI İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Temel olarak doğanın korunması, kültürel mirasın korunup tanıtılması, kütüphanelerin bakımı, kamu kurumlarının kültürel ve sosyal bağlamda desteklenmesi görevlerinde görev alacak olan öğrencilerde aşağıdaki şartların bulunması yeterli olacak;

Açıköğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç olmak üzere bütün yükseköğretim öğrencileri programa katılabilecek. Ancak katılamayacağı belirtilen eğitim düzeylerinin yanısıra kişinin aktif bir lisans veya önlisans kaydının olması durumunda programlara katılım mümkün olacak.

Vakıf veya devlet fark etmeksizin bütün üniversite öğrencileri başvurabilecek.

“İlköğretim öğrencilerine İngilizce eğitimi verilmesi” gibi bir işin bulunduğu programa belli bir seviyede İngilizce bilenlerin başvuru yapması beklenmektedir.

“Tehlike altındaki endemik bitki türlerinin araştırılması” gibi bir işin bulunduğu programa doğa şartlarında güneş, toz veya polen gibi etmenlere alerjisi olan kişilerin başvurmaması beklenmektedir.

OKULU UZATAN ÖĞRENCİLER BAŞVURABİLECEK Mİ?

Sosyal Çalışma Programına başvurabilmek ve katılabilmek için öğrencilik kaydının aktif statüde olması yeterlidir. Okulunu uzatan bir öğrencinin öğrencilik kaydı aktif statüde ise Sosyal Çalışma Programına başvurulabilir.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

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