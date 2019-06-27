İŞKUR SÇP program no nedir?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriİŞKUR SÇP program no nedir?
GeriEkonomi İŞKUR SÇP program no nedir?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
27.06.2019 - 11:36, Son Güncelleme:

İŞKUR SÇP program no nedir?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İŞKUR SÇP program no nedir?

İŞKUR SÇP program no, birçok gencin gündemindeki konu olmaya devam ediyor. SÇP programı kapsamında çalışmak istedikleri il için başvuru işlemini gerçekleştirmek isteyen birçok genç, program no kısmının ne anlama geldiğini araştırmaya başladı. Peki, İŞKUR SÇP başvurusu için program no ne anlama gelmektedir? İşte, birçok kişinin merakla araştırdığı o konu hakkında bazı bilgiler

İŞKUR SÇP program no, Sosyal Çalış Programı için başvuru işlemlerini gerçekleştirmek isteyen birçok kişinin gündemindeki konu olmaya devam ediyor. İŞKUR'un bireysel üyesi olarak başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek olan öğrenciler, 100 üzerinden 53.33 puan ortalamasının üzerindeyse başvurularını tamamlayabilecek. Peki, İŞKUR SÇP program no neyi ifade ediyor? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

İŞKUR SÇP PROGRAM NO NEDİR?

İŞKUR'un Sosyal Çalışma Programı (SÇP) başvurusu için illerdeki uygulama alanları ve hizmet sağlayıcıların kabul edeceği başvurular, program no ile belirtilmektedir. Başvuruya açık olan her programın bir numarası bulunduğundan, başvuru aşamasında bunların belirtilmesi gerekmektedir. 

İŞKUR SÇP program no yazmadan bölgenizdeki açık işleri görüntüleyebilirsiniz. Bunun için yalnızca ilinizi seçtikten sonra sayfanın üst bölümüne denk gelen ara butonuna basmanız yeterli olacaktır. 

SÇP PROGRAM NO SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Ekonomik güven endeksi yükseldi
THY'nin "rüya uçağı"na "Maçka" ismi verildi
Askere gidecek olanların hakları neler?
Türk Konseyi atağa kalktı