İŞKUR SÇP program no nedir?
İŞKUR SÇP program no, birçok gencin gündemindeki konu olmaya devam ediyor. SÇP programı kapsamında çalışmak istedikleri il için başvuru işlemini gerçekleştirmek isteyen birçok genç, program no kısmının ne anlama geldiğini araştırmaya başladı. Peki, İŞKUR SÇP başvurusu için program no ne anlama gelmektedir? İşte, birçok kişinin merakla araştırdığı o konu hakkında bazı bilgiler
İŞKUR SÇP program no, Sosyal Çalış Programı için başvuru işlemlerini gerçekleştirmek isteyen birçok kişinin gündemindeki konu olmaya devam ediyor. İŞKUR'un bireysel üyesi olarak başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek olan öğrenciler, 100 üzerinden 53.33 puan ortalamasının üzerindeyse başvurularını tamamlayabilecek. Peki, İŞKUR SÇP program no neyi ifade ediyor? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
İŞKUR SÇP PROGRAM NO NEDİR?
İŞKUR'un Sosyal Çalışma Programı (SÇP) başvurusu için illerdeki uygulama alanları ve hizmet sağlayıcıların kabul edeceği başvurular, program no ile belirtilmektedir. Başvuruya açık olan her programın bir numarası bulunduğundan, başvuru aşamasında bunların belirtilmesi gerekmektedir.
İŞKUR SÇP program no yazmadan bölgenizdeki açık işleri görüntüleyebilirsiniz. Bunun için yalnızca ilinizi seçtikten sonra sayfanın üst bölümüne denk gelen ara butonuna basmanız yeterli olacaktır.
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