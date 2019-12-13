İŞKUR istihdamda hedefi aştı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), bu sene 1 milyon 350 bin kişinin istihdamına aracılık etme hedefini yılın 11 ayında aştı.



İstihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılmasını amaçlayan İŞKUR, istihdama aracılık etmeye devam ediyor.



İstihdam seferberliği kapsamında çalışmalarını sürdüren kurum, kendisine bu yıl 1 milyon 350 bin kişiyi işe yerleştirme hedefi koymuştu.

Bu senenin ocak-kasım döneminde hedefi aşarak özel sektörde 1 milyon 384 bin 685 kişiyi işe yerleştiren İŞKUR, böylece geçen yılın aynı dönemine göre istihdamını sağladığı kişi sayısını yüzde 25 artırdı.



KADINLARIN İŞE YERLEŞTİRİLMESİ YÜZDE 19 ARTTI



İlk kez 2017'de bir yılda 1 milyon istihdam rakamını aşan kurum, son rakamlarla birlikte 10 senede 7,5 milyondan fazla kişiyi iş sahibi yaptı.

Ocak-kasım döneminde istihdamına aracılık edilenlerin 930 bin 328'i erkek, 454 bin 357'si kadınlardan oluştu. Kadınların işe yerleştirilmesi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,3 arttı.



Genç işsizlerin istihdamına ağırlık veren kurumun, iş sağladığı kişilerden 471 bin 391'i ise gençlerden oluştu.



"TÜRKİYE, İŞ GÜCÜNE KATILIMDA BİRÇOK ÜLKEYİ GERİDE BIRAKTI"



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2005'te 21,7 milyon olan iş gücünün bugün 33 milyonu aştığını, yüzde 45 olan iş gücüne katılım oranının yüzde 54'lere ulaştığını belirtti.



Türkiye'nin, iş gücüne katılım oranındaki artış açısından birçok ülkeyi geride bıraktığına dikkati çeken Selçuk, şunları kaydetti:



"İş gücü piyasasının bütün aktörleriyle ortaklaşa düzenlenen bilgilendirme toplantıları, istihdam fuarları ve kariyer günleriyle işverenlerimize, iş arayanlarımıza ve öğrencilerimize ulaştık. İstihdamı artırmaya yönelik çalışmalarımızı kararlı ve kesintisiz biçimde sürdüreceğiz. Hedefimiz 2022'de işsizliği tek haneye düşürmek."