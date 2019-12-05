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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)
05.12.2019 - 09:41, Son Güncelleme:

İŞKUR ile 10’u engelli 95 vatandaş işbaşı yapacak

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İŞKUR ile 10’u engelli 95 vatandaş işbaşı yapacak

ÇALIŞMA ve İş Kurumu (İŞKUR) Osmaniye İl Müdürlüğü ile Organize Sanayi Bölgesinde bulunan tekstil firmaları arasında imzalanan protokol ile 10’u engelli iş arayan olmak üzere 95 kişi istihdam garantili işbaşı eğitim programı kapsamında fabrikada işe başlayacak.

İŞKUR İl Müdürü Ahmet Altunkaynak, kurum olarak 50 ve üzeri işçi çalıştıran iş yerlerinde zorunlu engelli istihdamının gerçekleştirilmesinden sorumlu olduklarını belirtti. Engelli vatandaşların bireysel ve toplumsal olarak güçlenmeleri, işgücü piyasasına girişlerinin kolaylaştırılması, istihdamda sürekliliklerinin ve sosyal güvencelerinin sağlanması, girişimlerinin desteklenmesi için çalıştıklarını kaydeden Altunkaynak, "Engelli iş koçumuz ile engelli bireyin en doğru işe en kısa sürede yerleşmesi ve işe uyumlarının desteklenmesine kadar hizmet sunarak istihdamlarını arttırmaya çalışıyoruz. Özel sektör işyerlerinde uyguladığımız bu programla istihdamı, işçi ve işvereni desteklemeyi sürdürüyoruz. Bu vesile ile dünya engelliler gününü tebrik ediyorum" dedi.

İstihdam Garantili İşbaşı Eğitim Protokolü ile 95 kişilik İplik Eğirme Operatörü mesleğinde 6 ay sürecek olan İşbaşı eğitimlerinin 9 Aralık’ta başlamasının planlanmakta olduğu kaydedildi.

İşe başlatılacak olan çalışanları seçme ve bilgilendirme toplantısına, Beyteks İnsan Kaynakları Sorumlusu ile birlikte İş ve Meslek Danışmanı Oğuzhan Panavur katıldı.

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