İŞKUR ile 10’u engelli 95 vatandaş işbaşı yapacak
ÇALIŞMA ve İş Kurumu (İŞKUR) Osmaniye İl Müdürlüğü ile Organize Sanayi Bölgesinde bulunan tekstil firmaları arasında imzalanan protokol ile 10’u engelli iş arayan olmak üzere 95 kişi istihdam garantili işbaşı eğitim programı kapsamında fabrikada işe başlayacak.
İŞKUR İl Müdürü Ahmet Altunkaynak, kurum olarak 50 ve üzeri işçi çalıştıran iş yerlerinde zorunlu engelli istihdamının gerçekleştirilmesinden sorumlu olduklarını belirtti. Engelli vatandaşların bireysel ve toplumsal olarak güçlenmeleri, işgücü piyasasına girişlerinin kolaylaştırılması, istihdamda sürekliliklerinin ve sosyal güvencelerinin sağlanması, girişimlerinin desteklenmesi için çalıştıklarını kaydeden Altunkaynak, "Engelli iş koçumuz ile engelli bireyin en doğru işe en kısa sürede yerleşmesi ve işe uyumlarının desteklenmesine kadar hizmet sunarak istihdamlarını arttırmaya çalışıyoruz. Özel sektör işyerlerinde uyguladığımız bu programla istihdamı, işçi ve işvereni desteklemeyi sürdürüyoruz. Bu vesile ile dünya engelliler gününü tebrik ediyorum" dedi.
İstihdam Garantili İşbaşı Eğitim Protokolü ile 95 kişilik İplik Eğirme Operatörü mesleğinde 6 ay sürecek olan İşbaşı eğitimlerinin 9 Aralık’ta başlamasının planlanmakta olduğu kaydedildi.
İşe başlatılacak olan çalışanları seçme ve bilgilendirme toplantısına, Beyteks İnsan Kaynakları Sorumlusu ile birlikte İş ve Meslek Danışmanı Oğuzhan Panavur katıldı.
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