İŞKUR Genel Müdürü Uzunkaya: 2019 yılı itibariyle 1 milyon 370 bin kişi işe yerleştirildi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriİŞKUR Genel Müdürü Uzunkaya: 2019 yılı itibariyle 1 milyon 370 bin kişi işe yerleştirildi
GeriEkonomi İŞKUR Genel Müdürü Uzunkaya: 2019 yılı itibariyle 1 milyon 370 bin kişi işe yerleştirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
İHA
30.11.2019 - 11:55, Son Güncelleme:

İŞKUR Genel Müdürü Uzunkaya: 2019 yılı itibariyle 1 milyon 370 bin kişi işe yerleştirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İŞKUR Genel Müdürü Uzunkaya: 2019 yılı itibariyle 1 milyon 370 bin kişi işe yerleştirildi

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Eğitim-Bir-Sen Giresun şubesi tarafından düzenlenen ‘Teknolojik dönüşüm sürecinde geleceğin meslekleri’ konferansında konuştu.

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, kaptığı konuşmada, Türkiye’de, 2018 yılında 1 milyon 240 bin 308 kişiyi işe yerleştirdiklerini belirterek bu sayının 2019 yılı itibariyle 1 milyon 370 binlere geldiğini söyledi.

İstihdamın insanlık açısından önemini belirten Uzunkaya, “İstihdam insanlığın bugününün, yarınının en önemli konusu olacaktır. Zaman zaman basında, bir takım çevrelerde Türkiye’nin gerçek gündemine gelelim işsizlik konusu. Bu sadece Türkiye’nin konusu mu? Amerika’nın, İngiltere’nin, Fransa’nın gündemi farklı mı? Çünkü biz biliyoruz ki yeryüzünde kaynaklar sınırlı ama insanoğlunun istekleri sonsuz. Sonsuz ve hırslı istekleri yönete bilmek devletlerin en büyük sorumluluğudur. Bu yönüyle baktığımız zaman istediği kadar küçümsemeye çalışsınlar Türkiye tüm meselelerinde olduğu gibi istihdam ve iş gücü piyasasındaki aktif rolüyle de sadece Türkiye’de değil dünya gerçekliğinde de ciddi öneme sahip olan bir ülkedir” dedi.

Türkiye’nin en büyük mesellerinin bir tanesinin de iş beğenmeme olduğuna vurgu yapan Uzunkaya, “İş başı eğitim programları konusunda herkes memnun ama işverenler bize çalışacak elaman bul diyorlar. Eleman arıyoruz. Biz bu gerçeği söylediğimizde iş bulamıyoruz diyor insanlar, işverenlerde eleman bulamıyorlar” ifadelerini kullandı.

İnsanların masa başı iş istediğini kaydeden Uzunkaya, ‘Masaları kaldıralım’ diyerek, şöyle devam etti:
“İş istiyorlar ama herkes masa başı iş istiyor. Ben 3 yıldır masamda misafirlerimi karşılamak dışında 1 gün oturmadım. Masaları cazip halden bir kaldıralım, nedir bu masa? Lanet olsun masasına herkes masada oturmak istiyor ama ben diyorum ki bu ülkede de dünyada da uyumak isteyenlere iş yok, ama masayı yapmak isteyenlere, pazarlamak isteyenlere, üretim yapmak isteyenlere iş sonsuz. Türkiye’nin en büyük meselelerinden bir tanesi de gerçekten iş beğenmemesidir. Ben bunu söylediğimde diyorlar ki, 2 bin liraya nasıl çalışacaksın? İş gücü piyasasında 2 bin liranın hesabını yapıyorsunuz ama işverenimiz de sizin vasıf bilgilere sahip olmadığınızdan dolayı 2 bin lirayı da hak etmediğinizi düşünüyor. O zaman siz ne alacağınızın hesabını yapmak yerine, ne katacağınızın hesabını yapmak durumundasınız.”

Konuşmanın ardından Eğitim-Bir-Sen Giresun Şubesi Başkanı Muhammet Sarı tarafından İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya’ya hediye takdim edilerek çekilen hatıra fotoğrafı ile program sona erdi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle