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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
DHA
18.10.2018 - 09:47, Son Güncelleme:

İŞKUR duyurdu: Başvuru yapın

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İŞKUR duyurdu: Başvuru yapın

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), genç işsizliği ile mücadele kapsamında 'İşe İlk Adım Projesi'ni; çalışmak isteyen anneleri iş gücüne kazandıracak 'İş'te Anne Projesi'ni; gençlerin geleceğin meslekleri olarak görülen siber güvenlik, kodlama, bulut teknolojisi gibi mesleklerde işbaşı eğitimi almaları için de 'Geleceğin Meslekleri Projesi'ni uygulamaya koydu.

İŞKUR İzmir İl Müdürü Makbule Dank, "İşverenlerin ve gençlerin birimlerimize gelip başvuru yapmalarını bekliyoruz" dedi.

İşe İlk Adım ve İş'te Anne projeleri için Türkiye genelinde 5000 hedef sayı belirlendiğini belirten İŞKUR İzmir İl Müdürü Makbule Dank, projelerinde özellikle genç ve kadınlara öncelik verdiklerini söyledi. İşe İlk Adım Projesi'nden ön lisans ve lisans mezunu, 18-29 yaş arası gençlerin faydalanabileceğini belirten Dank, "3 ay ile 9 ay arasında değişen program süreci boyunca gençlere günlük 61,65 TL tutarında cep harçlığı ödenecek. İşbaşı eğitim programı sonrasında istihdamları devam eden gençler için işverenlere zorunlu istihdam sürecinde net asgari ücretin yüzde 50'si tutarında İŞKUR tarafından destek sağlanacak. Bu süreden sonra işveren tarafından kişinin 12 ay daha istihdam edileceğine dair taahhüt verilmesi halinde net asgari ücretin yüzde 25'i tutarında ücret desteği bir yıl boyunca İŞKUR tarafından karşılanmaya devam edecek. Böylece, üniversite mezunu gençlerin işbaşı eğitim programından sonra uzun süreli istihdamı sağlanacak" dedi.

'ANNELER İSTİHDAMLA BULUŞUYOR'

İŞKUR'un çalışmak isteyen kadınları mesleki eğitim kursları veya işbaşı eğitim programlarına yönlendireceğini söyleyen Dank, "Projeden yararlanan kadınlara kursa veya programa devam ettikleri günler için günlük 70 TL tutarında cep harçlığı ödenecek. Ayrıca eğitim süresince katılımcıların iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primleri İŞKUR tarafından karşılanarak sağlık hizmetlerinden faydalanmaları sağlanacak. Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen mesleki eğitim kurslarına ve imalat sektöründeki mesleklerde düzenlenen işbaşı eğitim programlarına katılan ve 2-5 yaş arasındaki çocuğu kreşe veya gündüz bakım evine devam eden kadınlar kurs veya program süresince aylık 400 TL bakım desteğinden de yararlanabilecek. Projeden yararlanmak isteyen kadınlar Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine, Hizmet Merkezlerine başvurabilecek" diye konuştu.

'GENÇLER, GELECEĞİ İŞKUR İLE YAKALIYOR'

Gelişmekte olan 23 meslek alanında düzenlenen bir diğer işbaşı eğitim programından söz eden İŞKUR İzmir İl Müdürü Makbule Dank, şöyle konuştu:

"İŞKUR tarafından dijital dönüşüme yönelik nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi maksadıyla web ve mobil programlama uzmanı, sistem ve ağ yönetimi uzmanı, kurumsal kaynak planlama uzmanı, siber güvenlik uzmanı, bulut bilişim uzmanı ve oyun geliştirme uzmanı gibi mesleklerde mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları düzenlenecek. İŞKUR, belirlediği mesleklerde uygulanacak işbaşı eğitim programlarına katılan 18-29 yaş aralığındaki gençlere günlük 75 TL cep harçlığı verecek. 9 aya kadar sürecek programlara katılacak gençler için bu rakam aylık 1950 TL´ye ulaşabilecek. Ayrıca program süresince katılımcılar adına iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primleri İŞKUR tarafından karşılanarak katılımcıların sağlık hizmetlerinden faydalanmaları sağlanacak."

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