İŞKUR 1 milyon kişiyi işe yerleştirdi

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, kurum olarak 2017 yılında 1 milyon 57 bin 249, geçen yıl 1 milyon 240 bin 308, bu yıl dolmadan ise 1 milyon 450 bin kişiyi işe yerleştirdiklerini söyledi.



Uzunkaya, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde düzenlenen "Gaziantep 7. İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı"nın açılışında yaptığı konuşmada, istihdamın ve işsizliğin tüm dünyanın sorunu olduğunu, işverenlerle arayanları bir araya getirmek için fuar düzenlediklerini söyledi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan istihdam seferberliğine değinen Uzunkaya, "2000'li yılların başında bir yılda sadece ve sadece 24 bin 482 kişiyi işe yerleştiren İŞKUR, 2017 yılında tarihinde ilk defa 1 milyonun üzerine çıkarak 1 milyon 57 bin 249 kişiyi işe yerleştirdi. 2018 yılında bu rakam 1 milyon 240 bin 308'e çıkmıştır. 2019 yılında bunca zorluklara rağmen yıl dolmadan 1 milyon 450 bin insanımızın işe yerleştirilmesine aracılık ettik." diye konuştu.



Çalışma iradesi, niteliği, becerisi olana her daim iş imkanı olduğunu dile getiren Uzunkaya, bu noktada kararlı olunması çağrısında bulundu.



"Herkes kamuda çalışamaz"



Herkesin kamuda çalışamayacağının altını çizen Uzunkaya, şunları kaydetti:



"Bir kısım çevrelerin iş bulmaktan anladığı kamuda, masa başında görev beklemekse bu kıyamete kadar sürer. Hiçbir devletin, hükümetin, kamu istihdamı kurumunun tüm insanlarını kamuda çalıştırmak gibi görevi yok. Sürdürülebilir olması mümkün değil. İş gücü piyasasında işverenlerimiz insanları çalıştırmak

için beklemektedir. İnsan yetiştirmek adına İŞKUR ve devlet olarak ciddi programlar gerçekleştirmekteyiz. İşverenler nitelikli, becerikli, tecrübeli, iş yerine uyum sağlayanları istiyor."



Uzunkaya, İŞKUR'un işbaşı eğitim programlarına katılanların bir yıllık süreçte istihdam oranının yüzde 90'ların üzerinde, dijitalleşmenin gerektirdiği

alanlarda eğitime katılanların istihdam oranının ise yüzde 80'lerde olduğunu aktardı.



Avrupa İstatistik Ofisinin 2007 ile 2018 yılları arasındaki istihdam rakamlarını aktaran Uzunkaya, şu değerlendirmeyi paylaştı:



"28 ülkenin istihdam piyasasına dahil olan iş gücü 10 milyon 186 bindir. Türkiye'de bu rakam 9 milyon 460 bindir. Türkiye tek başına 28 ülke kadar yeni iş gücü, yeni iş imkanları, istihdam oluşturma durumundadır. Bu yıllar arasına baktığımız zaman 28 ülke 10 milyon 269 bin insanı işe yerleştirmiş. Türkiye tek başına 7 milyon 984 bin insanın istihdamını gerçekleştirmiştir."



Öğrenci, akademisyen ve yöneticilerin katılımıyla gerçekleştirilen ve yarın sona erecek fuarda, panel ve konferanslar düzenlenecek, işveren temsilcileriyle öğrenciler bir araya gelme imkanı bulacak.