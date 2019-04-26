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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
26.04.2019 - 08:20, Son Güncelleme:

İskandinav Hava Yolları 205 seferini iptal etti

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İskandinav Hava Yolları 205 seferini iptal etti

Danimarka, İsveç ve Norveç devletlerinin ortak hava yolu şirketi SAS, pilotlarla sürdürdüğü toplu sözleşme görüşmelerinin uzaması nedeniyle 205 seferini iptal etti.

Borsada işlem gören, Danimarka, İsveç ve Norveç devletlerinin ortakları arasında yer aldığı İskandinav Hava Yolları, bu üç ülkede ayrı ayrı pilotlar ile yürüttüğü toplu sözleşme görüşmelerinin uzaması üzerine, bugün saat 12.00’ye kadar 205 seferini iptal ettiğini duyurdu. 

SAS’ta görev yapan pilotlar, toplu sözleşme görüşmelerinden 25 Nisan’a kadar sonuç çıkmaması durumunda greve gideceklerini açıklamıştı. 
İptallerin ağırlıklı olarak Kopenhag, Stockholm ve Oslo çıkışlı uçuşlar olduğu kaydedildi. 

Toplu sözleşme görüşmelerinin devam ettiği, taraflar arasında uzlaşma olmaması durumunda pilotların greve gitmeye hazırlandığı belirtildi. 

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