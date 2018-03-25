İşitme cihazına yeni uygulama
SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK) işitme sorunu yaşayanlarla ilgili uzun zamandır beklenen çok önemli bir uygulamayı hayata geçirdi.
Buna göre hastalar, eczanelerdeki gibi tüm ücreti ödeyerek değil, devlet katkı payını düşerek cihazları alacak. İŞİTDER Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Oray, “Eski uygulamada hastalar, işitme cihazı alacakları merkezlerde, cihaz ücretinin tamamını kendileri ödüyor ve daha sonra SGK’ya başvurarak devletin katkı payını talep ediyordu. Devlet katkısı 0-4 yaş aralığında brüt 1500 lira. Bu rakam kademeli olarak değişerek 18 yaş ve üzeri için 750 lira katkı payı ödeniyor. Bu devam ediyor. SGK, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren yeni uygulamayı devreye aldı. Artık hastalar, katkı payını anında düşerek SGK’nın anlaşmalı merkezlerinden işitme cihazına doğrudan sahip olabilecekler.”
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