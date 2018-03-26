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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
26.03.2018 - 23:28, Son Güncelleme:

İşin hilesi dürüstlük

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
İşin hilesi dürüstlük

Ankara’da girişimcilere seslenen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bir bebe çıkıyor, bir safsata kuruyor, 130 binden fazla kişiyi dolandırıyor. Ama sonu hüsran. Dürüstlükten vazgeçmeyin, sonunda mutlaka kazanırsınız. İşin hilesi dürüstlüktür” yorumunu yaptı.

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, girişimcilere Çiftlik Bank örneğiyle seslendi. Hisarcıklıoğlu. “Bir bebe çıkıyor, bir safsata kuruyor, 130 binden fazla kişiyi dolandırıyor. Ama sonu hüsran. Dürüstlükten vazgeçmeyin, sonunda mutlaka kazanırsınız. İşin hilesi dürüstlüktür. Çok kazanmak istiyorsanız, yine dürüst olun” dedi.

TOBB öncülüğünde düzenlenen Türkiye’nin en büyük girişimcilik zirvesi G3 Forum’un Ankara’da düzenlenen 10. zirvesine katılan Hisarcıklıoğlu, Türkiye’de yanlış olan bir algıyla kâr etmenin ayıp olarak görüldüğünü söyledi. “Zengin olmak ayıp değil” diyen Hisarcıklıoğlu, “Tam tersine tüm dünyada teşvik ediliyor” dedi. Yeni sistemde ülkelerin girişimci ithal etmek için birbiriyle yarıştığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: “Girişimcilik en iyi pasaport. Girişimciysen kırmızı-yeşil pasaporta ihtiyacın yok. Fikri olanın pasaporta bile ihtiyacı yok. Girişimci doğulmaz, olunur. Hayallerinizi çok geliştirin. Millet uzaya gitmek için özel sektör eliyle para topluyor, ama bizimki gibi değil. Kimi kastettiğimi anladınız. Unutmayın yeniyi yakalayan kazanıyor. Yere düşmeyenden ise girişimci olmuyor.” Artık zengin olmak için tek bir bilgisayar, iyi bir ekip ve iyi bir fikrin yeterli olduğunu söyleyen Hisarcıklıoğlu, “Sıradan bir insanın dünyanın en zenginlerinden olmasına olanak sağlayan bir sistem bulunduğunu” söyledi. Eskiden memura kız verildiğini söyleyen Hisarcıklıoğlu şimdilerde ise babaların kızlarını evlendirmek için girişimci aradığını söyledi. Hisarcıklıoğlu, “Girişimcilik moda haline geldiyse, bunu da ülke gündemine sokmaktan mutlu olurum” dedi.

BEN ALTIN KAŞIKLA DOĞDUM AMA...

BÜTÜN gün girişimci gençlerle bir arada olan TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı ve Esas Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sabancı ise, 2009 yılında kendini girişimci olarak tanımlayanların oranının yüzde 5 olduğunu söyledi. Bu rakamın 2017 yılında yüzde 17’ye çıktığını söyleyen Sabancı, “Girişimci sayısı bu kadar artmış mıdır? Artmamış olabilir, ancak kendini girişimci sayan insan sayısı arttı. Bizim yapmak istediğimiz de buydu” diye konuştu. Sabancı, “Az önce bahsettiler, ‘doğarken altın kaşıkla doğmadık’ dediler. Ben altın kaşıkla doğdum, hatta benim altın kaşığımda pırlantalar filan da vardı. Ama girişimcilik altın kaşıkla filan olmuyor” dedi. Kendisinin şu anda 10’a yakın yatırıma destek verdiğini söyleyen Sabancı, “Ben melek yatırımcıyım. Ama bunu iyilik için yapmıyorum. Daha fazla para kazanmak için yapıyorum. Çünkü değer yarattığın zaman para kazanabiliyorsun” ifadelerini kullandı. Bu süreçte iki kelimenin hoşuna gitmediğini bunların da “ama” ve “zaten” olduğunu söyleyen Sabancı, genç girişimcilere “Hiçbir şeyiniz kalmasa bile dürüstlüğünüz kalsın” tavsiyesinde bulundu.

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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