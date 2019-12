Isı ve su yalıtımı pazarının büyüklüğü 20 milyar liraya ulaştı

İZODER tarafından hazırlanan ve 2016-2018 dönemini kapsayan İZODER Türkiye Isı ve Su Yalıtım Pazarı Raporu'nun sonuçları, İstanbul'da düzenlenen toplantıda açıklandı.



İZODER Yönetim Kurulu Başkanı Pelesen, toplantıda yaptığı konuşmada, rapora göre yalıtımın; ısı, su, ses ve yangından oluşan 4 ana branşının iki önemli unsuru olan ısı ve su yalıtımı pazarının toplam büyüklüğünün 19,6 milyar TL olduğunu bildirdi.



Pelesen, "2018 yılında hizmetler ve yardımcı malzemeler dahil ısı yalıtımı pazarının büyüklüğü 12 milyar TL, su yalıtımı pazarının büyüklüğü ise 7,6 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Aynı zamanda ses ve yangın yalıtımı ürünlerini de eklediğimizde yalıtım sektörünün büyüklüğü bu rakamların çok üzerindedir." dedi.

Türkiye'de ısı yalıtımı amacıyla kullanılan ürünlerin toplam tüketiminin 2018'de 17,5 milyon metreküp olarak gerçekleştiğini ve bu rakamlara yurt dışı satışların dahil olmadığını belirten Pelesen, Türkiye'de kişi başı ısı yalıtım malzemesi tüketiminin 0,213 metreküp olduğunu, AB'de ise bu rakamın Türkiye'nin 2,5 katına denk gelen 0,526 metreküp seviyesinde bulunduğunu kaydetti.



Pelesen, geçen yıl ısı yalıtımı pazarının 17 milyon 490 bin metreküp, su yalıtımı pazarının ise 161 milyon 783 bin metrekarelik toplam büyüklüğe ulaştığını aktararak, Türkiye'de ısı yalıtım ürünlerinin yüzde 90'ının bina yalıtımında kullanıldığını anlattı.



Pelesen, Türkiye'de tüketilen enerjinin yüzde 30,5'inin binalarda kullanıldığını, bu kullanımın yüzde 80'inin ısıtma ve soğutma amacı taşıdığını bildirdi.



"YALITIM KREDİSİ KAMPANYASININ HAYATA GEÇMESİNİ BEKLİYORUZ"



Levent Pelesen, Türkiye'nin geçen yıl 43 milyar dolarlık enerji ithal ettiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bugün ülke olarak güvenli ve sağlıklı yapılara kavuşmak için yönetmelik ve standartlara uygun olacak yalıtım uygulamalarını yapmamız gerekiyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 12 Eylül'de açıkladığı Kentsel Dönüşüm Eylem Planı'nın, ülkemizde uygulanan yalıtım mevzuatlarının AB ülkeleri ile aynı seviyeye getirilmesi hususunda önemli bir fırsat olarak kullanılması gerekiyor. Yeni eylem planı çerçevesinde her yıl 300 bin konutun mevcut mevzuatlara uygun olarak yalıtılması durumunda 5 yılda 6 milyar liranın üzerinde tasarruf edilmesi söz konusu."



Pelesen, ülke olarak enerjiyi büyük oranda ithal etmelerine karşın konutlarda ısıtma ve soğutma amaçlı kullandıkları enerjinin yarısını israf ettiklerini aktararak, "Oysa konutlarda gerçek tasarruf yalıtımla başlar. Son zamlarla daha da artan doğal gaz faturasını yüzde 50 azaltmanın tek yolu, yaşadığımız binalara ısı yalıtımı uygulaması yaptırmaktır." dedi.



Dernek olarak tüketicinin alım gücünü desteklemek amacıyla uzun süredir üzerinde çalıştıkları yalıtım kredisi kampanyasının hayata geçmesini beklediklerini ifade eden Pelesen, kampanya kapsamında uygulamaya alınacak KDV iadesinin 2023'e kadar sürdürülmesinin hedeflendiğini kaydetti.



Pelesen, bu kampanya ile her yıl 300 bin konutun mevcut mevzuatlara uygun olarak yalıtılmasının öngörüldüğünü ve sağlanacak yıllık doğal gaz tasarrufunun 375 milyon metreküp olmasının beklendiğini aktararak, şunları kaydetti:



"Tasarruf edilen bu doğal gazın ülkemize yıllık maliyeti ise yaklaşık 610 milyon TL seviyesindedir. Kampanya çerçevesinde 300 bin hane için yılda yaklaşık 400 milyon TL tutarında KDV iadesi gerçekleştirilmesi planlanıyor. Dolayısıyla kampanyayla devletin her yıl 200 milyon TL olmak üzere, toplam 1,2 milyar liranın üzerinde kazancının olması bekleniyor. Ayrıca, kampanya bünyesinde yürütülecek yalıtım uygulamalarıyla sağlanacak istihdamın ise yaklaşık 20 bin kişiye ulaşması hedefleniyor. Kampanya süresince elde edilebilecek toplam 3,6 milyar TL’nin üzerinde kazanç söz konusu. Bu çerçevede bir an önce KDV iadesi içeren kampanyanın hayata geçirilerek ülkemizde ısı yalıtımı seferberliği başlatılması gerektiğine inanıyoruz."



"TÜM BİNALAR İÇİN ENERJİ KİMLİK BELGESİ ALINMASI GEREKİYOR"



İZODER Yönetim Kurulu Başkanı Pelesen, ülkedeki tüm konutların 1 Ocak tarihine kadar Enerji Kimlik Belgesi alma zorunluluğu bulunduğunu anımsatarak, yeni binaların iskan alabilmesi için en az C sınıfı Enerji Kimlik Belgesi alması gerektiğini söyledi.



Kentsel dönüşüm sürecinde inşa edilen yeni binalarda yalıtım uygulamalarına öncelik verilmeye başlandığını ifade eden Pelesen, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Yönetmelikler tam anlamıyla uygulanmaya başlayıp denetim mekanizmaları etkili bir şekilde devreye girdiğinde ısı yalıtımı uygulamalarının vatandaşa, sektöre ve ülkemiz ekonomisine katkısı büyük olacak. 2020'de sektörde durgunluğun sona ereceğine, yalıtım ürünleri üretiminin ve yalıtım uygulamalarının artacağına inanıyoruz. Tüketiciye yönelik teşvik mekanizmalarının hayata geçirilmesiyle sektörün her yıl yüzde 10-15 seviyesinde büyüyeceğini öngörüyoruz."

Pelesen, özellikle eski binalarda demirlerin korozyona uğramasının ana sebebinin konutlardaki su yalıtım eksikliği olduğunu, su yalıtımının yeni binalarda uygulanmasının zorunlu hale getirildiğini vurguladı.



Konut ve iş yerlerinde ses yalıtımı bulunmasının önemine işaret eden Pelesen, 1 Haziran'da yürürlüğe giren Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik sayesinde ses yalıtımının yeni binalarda uygulanmasının zorunlu hale geldiğini hatırlattı.



Yangın yalıtımının yangınlara karşı can ve mal güvenliği sağladığını belirten Pelesen, bu konuda konut ve iş yerlerine, yalıtım yaptırılması çağrısında bulundu.