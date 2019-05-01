İşçilerin koruyucu donanım standartlarına yeni düzenleme

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleriİşçilerin koruyucu donanım standartlarına yeni düzenleme
GeriEkonomi İşçilerin koruyucu donanım standartlarına yeni düzenleme
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
01.05.2019 - 14:30, Son Güncelleme:

İşçilerin koruyucu donanım standartlarına yeni düzenleme

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İşçilerin koruyucu donanım standartlarına yeni düzenleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hazırlanarak bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle işçilerin kullandığı koruyucu donanımların yeni risk kategorileri düzenlendi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hazırlanan düzenlemede, işçilerin kullandığı koruyucu donanımların yeni risk kategorileri yer aldı.

İşçilerin kullandığı iş eldiveni, iş ayakkabısı, toz maskesi, baret gibi kişisel koruyucu donanımlara ilişkin ürün kurallarını içeren mevzuatın hazırlanması ve bu ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yürütülüyor.

Bu kapsamda hazırlanarak 29 Kasım 2006 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği'nin esas aldığı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi, 21 Nisan 2019 itibarıyla yürürlükten kalktı. 

Söz konusu direktifin yerini Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Tüzüğü aldı. Yeni yasal çerçeve ile belirli ürünlerin risk kategorileri değişti; imalatçı, ithalatçı, yetkili temsilci ve dağıtıcıları kapsayan iktisadi işletmecilerin sorumlulukları tanımlandı ve uygunluk değerlendirme işlemleri daha detaylı olarak ele alındı. 
Bakanlık tarafından Avrupa Birliği'nin ilgili tüzüğüne uyum amacıyla hazırlanan "Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) Yönetmeliği", bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Yönetmelikte piyasada bulundurulan ve işçilerin kullandığı kişisel koruyucu donanımların tasarımı ve üretiminde sağlanması gereken sağlık ve güvenlik koşulları ile bu donanımların serbest dolaşım usulleri belirlendi. 

Buna göre, piyasada, yalnızca bu yönetmeliğe uygun olan, amacına uygun olarak kullanıldığında ve bakımı yapıldığında insan sağlığını, can ve mal güvenliğini, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığını tehlikeye atmayan kişisel koruyucu donanımlar bulundurulacak. 

Uygun yöntemler ile uygulanabilir temel sağlık ve güvenlik gereklerine uygunluğunun kanıtlandığı durumda imalatçı AB Uygunluk Beyanını hazırlayacak ve 17 "CE" işaretini söz konusu donanıma iliştirecek. 

Yeni düzenlemede işçilerin kullandığı ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri de yeniden tanımlandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber

Kimse inanamadı... Turist sayısı resmen uçtu

Mehmetçiğe süper lazer silah geliyor

Para için eşlerinden boşanmışlardı! Yakalandılar

Tercihleri Antalya... Konut almak için yarışıyorlar