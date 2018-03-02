İşadamı Üçer vefat etti

Üçer’in cenazesi, yarın Bilkent Ahmet Hamdi Akseki Camisii’nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Üçer’in, 1959 yılında kurduğu GAMA şirketi yurtiçinde yurtdışında önemli çalışmalara imza attı. Şirket, enerji ve inşaat alanlarında faaliyet gösteriyor. Üçer, işadamı kimliğinin yanı sıra mezun olduğu Ankara Atatürk Lisesi için de birçok çalışma yaptı. Üçer’in kurucusu olduğu Ankara Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı da öğrencilere burs imkânı sağladı.