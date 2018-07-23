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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
23.07.2018 - 11:01, Son Güncelleme:

'İş yeri kiralarında stopaj vergisi kalksın'

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'İş yeri kiralarında stopaj vergisi kalksın'

Palandöken:“Mülk sahibi ödemediği verginin iadesini alıyor.” “Kiracı ödüyor, mülk sahibi iki yönlü kazanıyor.” “Kiracı esnaf 2017 yılında 7,5 milyar stopaj vergisi ödedi.”

STOPAJ uygulamasının, bir tahsilat yöntemi olmaktan çıkıp vergi yükünün bir başkasına devredilmesi şekline dönüştüğünü belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken,“İş yeri kiralarında kira gelirinden doğan vergiyi, kira gelirini elde eden mülk sahibi mükellef değil, kiracı konumundaki ticaret erbabı ödüyor. Yani mal sahibinin vergisini de esnafımız ödüyor. Haksız olarak esnafa ödettirilen kira stopaj yükü esnafın sırtından kaldırılmalı” dedi.

Kira stopajının kaldırılması ile esnafın rahatlayacağını ve üstünden büyük bir yükün kalkacağını anlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnaf dükkan açmak için işyeri sahiplerinin isteklerini kabul etmek durumunda kalıyor. Bu nedenle, yapılan kira sözleşmeleri net kira üzerinden belirleniyor ve vergi yükü de mülk sahibinin değil, kiracı durumundaki esnaf ve sanatkarın üzerinde kalıyor. 2017 yılında işyeri kiralarından kesilen toplam stopaj vergisi 7,5 milyar lira. İşyerleri kiralık olan esnaf ve sanatkârlar, ticari faaliyetlerinden dolayı zarar da etseler bir başkasına ait olan bu vergiyi ödemek zorunda kalıyor. Daha da ötesi, vergiyi esnaf ödüyor ama kağıt üzerinde işyeri sahibi ödemiş gözüküyor” şeklinde konuştu

"ÖDENMEYEN VERGİNİN İADESİ ALINIYOR"

34 bin TL'yi aşan kira gelirlerinde iş yeri sahiplerinin beyanname vermek zorunda olduklarını da belirten Palandöken, “İş yeri sahipleri beyanname veriyor ancak vergi ödemedikleri gibi üstüne bir de vergi iadesini alıyorlar. Yani vergiyi esnaf ve sanatkârlar ödüyor, verginin iadesini vergiyi fiilen ödeyen esnaf değil bir kuruş dahi vergi ödemeyen mal sahipleri alıyor. Bu çarpık yapı en kısa zamanda değiştirilerek iş yeri kiralarında stopaj uygulaması kaldırılmalıdır. Böylece vergi yükünün gerçekten geliri elde edenlerin üzerinde kalması sağlanacak ve sonuçta hiç kimse bir başkasının geliri için vergi ödemek zorunda kalmayacaktır" diye konuştu.

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