İş yapmak artık çok daha kolay

TÜRKİYE, Dünya Bankası’nın her yıl yayınladığı İş Yapma Kolaylığı Endeksi’nde (Doing Business) 190 ülke arasında 43’üncü sıradan 33’üncü sıraya yükseldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "33'üncü sıra bizim için asla ve asla yeterli değildir. Israrla endekste daha üst basamaklara yükselmeyi, öncelikli olarak ilk 20'ye girmeyi hedefliyoruz" diye konuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da, “Reformlarımızı sürdüreceğiz. Özellikle maliyetlerin daha da düşmesini, iş hayatında verimliliğin artırılmasını sağlayarak Türkiye’nin yatırım iklimini en üst seviyeye çıkaracağız” ifadesini kullandı.

Oktay, yaptığı yazılı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı kapsamında, sahada ve masada arka arkaya elde edilen başarıların ardından ekonomi alanında da bugün Türkiye adına önemli bir kazanım sağladıklarını belirtti. Dünya Bankası tarafından hazırlanan, 190 ülkenin yatırım ortamını inceleyen Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi Raporu’nun (Doing Business) açıklandığını bildiren Oktay, şunları kaydetti:

2 YILDA 27 SIRA SIÇRADIK

"Beklentilerimiz doğrultusunda, Türkiye, Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde 190 ülke arasında 43'üncü sıradan 33'üncü sıraya yükseldi. Toplamda ise 60'ıncı sırada olduğumuz 2 yıl önceye göre 27 sıralık bir iyileşme göstermiş durumdayız. Küresel ticaret savaşlarının gündemi şekillendirdiği, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin doğrudan yatırım çekmek için büyük bir rekabet içinde olduğu bir dönemde, Türkiye'nin son 2 yılda gösterdiği 27 basamaklık ilerleme son derece olumlu bir gelişmedir.

Türkiye bu ilerleme ile Doing Business sıralamasında G20 ülkeleri arasında 11'inci sırada yerini almıştır. Altını çizerek ifade etmek isterim ki, 33'üncü sıra da bizim için asla ve asla yeterli değildir. Israrla endekste daha üst basamaklara yükselmeyi, öncelikli olarak ilk 20'ye girmeyi hedefliyoruz. Gerek yerli, gerekse yabancı yatırımcıların Türkiye'ye daha çok doğrudan yatırım yapması ve KOBİ'lerin daha da kolay iş yapmalarını sağlamak için çalışmalarımızı Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ara vermeden sürdüreceğiz.”

KATKI SAĞLAYANLAR

Oktay, yaptıkları çalışmalarla bu sonucun elde edilmesine katkı sağlayan başta Hazine ve Maliye Bakanlığı olmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisine, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu’na teşekkür etti. İş Yapma Kolaylığı Endeksi çalışmalarının kurumsallaşmasında önemli katkıları olan eski Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'a da teşekkür eden Oktay, "Bu sonucun ülkemize ve yatırımcılarımıza hayırlı olmasını diliyor, diplomaside, güvenlikte ve tüm alanlarda daha nice başarılara birlik ve beraberlik içinde ulaşmayı temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

YATIRIM İKLİMİNİ EN ÜST SEVİYEYE ÇIKARACAĞIZ

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye’nin, Dünya Bankası’nın hazırladığı İş Yapma Kolaylığı Endeksi’nde (Doing Business Index) geçen yıl sağlanan 17 basamaklık yükselişle 60. sıradan 43’üncü sıraya çıktığını anımsattı. Albayrak, şunları kaydetti: “Bakanlığımız liderliğinde yürüttüğümüz iş yapma kolaylığı reform çalışmalarına katkı sağlayan tüm mesai arkadaşlarımı, ilgili tüm bakanlıklar ile kamu kurumlarındaki çalışanlarımızı ve TOBB’u tebrik ediyorum. Reformlarımızı sürdüreceğiz. İşe başlama, vergi ödeme ve dış ticaret gibi alanlardaki kazanımları ileri taşıyacağız. Özellikle maliyetlerin daha da düşmesini, iş hayatında verimliliğin artırılmasını sağlayarak Türkiye’nin yatırım iklimini en üst seviyeye çıkaracağız.” Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise “Bu başarı, özel sektörümüzü temsilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımızın değerli katkılarıyla işe başlama, vergi ödeme, elektrik temini, tapu kaydı ve dış ticaret alanlarında yapılan reformlar sayesinde gerçekleşmiştir. Endeksteki en büyük sıçrama esas itibarıyla bakanlığımız sorumluluğundaki vergi alanında sağlanarak, bu alanda sıralamamız 80’den 26’ya yükselmiştir. Söz konusu reformlar ile maliyetlerin düşmesi, işlem sürelerinin ve sayılarının azalması temin edilerek Türkiye’de iş hayatında verimlilik ve etkinlik artırılmıştır” denildi.

DAHA ÜST SIRALAR İÇİN İLERLEYECEĞİZ



TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin, Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi’nde 33’üncü sıraya yükselmesinden dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, “İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullarda gelen bu atılım, Türkiye’nin yatırımları ve istihdamı artırmak için ihtiyaç duyduğu reformları yaptığına ve yapmaya devam edeceğine dair bir göstergedir” ifadelerini kullandı. Hisarcıklıoğlu, Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen reformların neticesinin alınmasından mutluluk duyduklarını bildirerek Türkiye’nin bu sonuçla yetinmeyerek, daha üst sıralara tırmanmak için planlı ve programlı bir şekilde ilerlemesi gerektiğini vurguladı.