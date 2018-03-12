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İş ve ekonomi dünyası Uludağ'da geleceği tartışacak

Hürriyet Haber
12.03.2018 - 12:40 | Son Güncelleme:

Capital ve Ekonomist dergileri tarafından bu sene 7’ncisi düzenlenen, Türkiye’nin en önemli iş ve ekonomi dünyası buluşmalarından biri olan Uludağ Ekonomi Zirvesi, 23-24 Mart tarihlerinde gerçekleşecek.

İki gün boyunca Türkiye’den ve dünyadan 1200’e yakın katılımcıyı ağırlayacak Zirve’nin bu yıl ana teması “Gelecek” olacak. Zirve’de sanayiden ticarete, üretimden perakendeye, finanstan eğitime kadar pek çok sektörün nabzı tutulacak, iş dünyasına ve ekonomiye yön verecek gelişmeler konuşulacak.

Zirve’ye bu yıl gelecek yabancı konuşmacılar arasında, 100 milyar doların üstünde fon yöneten Vision Fund’un CEO’su Rajeev Misra, Centricus’un kurucuları Nizar Al Bassam ve Dalınç Arıburnu gibi liderler yer alıyor.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in de konuşmacı olarak katılacağı Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde Hollanda Sağlık ve Spor Eski Bakanı Ab Klink, Federal Almanya Cumhuriyeti Sağlık Eski Bakanı Daniel Bahr, Hindistan Merkez Bankası Eski Başkanı Dr. Subbarao Duvvuri ve IoT Akıllı Evler Girişimcisi ve Apple’ın ilk çalışanlarından Daniel Kottke gibi isimler yer alacak.

Türk iş dünyasını temsil eden büyük şirketlerin Yönetim Kurulu Başkanları ve üst düzey yöneticilerinin yer aldığı Zirve’ye Almanya, Hırvatistan, Hindistan, Hollanda, Nijerya, Amerika, Suudi Arabistan, Endonezya, Çin, Şili, İngiltere, Danimarka gibi ülkelerden uluslararası katılımlar da gerçekleşecek.
Zirve’de ayrıca başarılı işlere ve yeniliklere imza atan girişimciler, dikkat çekici konularla ekonomiye yön verecek yenilikleri ve beklentilerini anlatacaklar.

Uludağ Ekonomi Zirvesi, bu yıl büyük bir Start Up Yarışması’na da ev sahipliği yapacak. Galata Business Angels ve Endeavor iş birliği ile gerçekleştirilecek yarışmada katılımcılar, girişimlerini Türkiye’nin en büyük melek yatırımcıları ve start up dostu liderlerinin karşısında anlatıp, yatırım çekmeyi ve büyük ödülü almayı hedefleyecekler. Yarışmaya, Türkiye’nin yanı sıra Avrupa, Afrika, Ortadoğu ve bölgeden girişimcilerin de katılması bekleniyor.

Uludağ Ekonomi Zirvesi ile ilgili en güncel bilgileri http://www.uludagekonomizirvesi.org adresinden takip edebilirsiniz.

İş ve ekonomi dünyası Uludağda geleceği tartışacak

Etiketler: Ekonomi
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