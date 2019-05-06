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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
06.05.2019 - 11:42, Son Güncelleme:

İş sağlığı ve güvenliği 125 bin profesyonele emanet

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İş sağlığı ve güvenliği 125 bin profesyonele emanet

Türkiye'de aktif 79 bin 37'si iş güvenliği uzmanı, 29 bin 811'i iş yeri hekimi ve 16 bin 329'u diğer sağlık personeli olmak üzere toplam 125 bin 177 kişinin iş sağlığı ve güvenliği profesyoneli sertifikası bulunuyor.

Türkiye'de 125 bin 177 kişinin iş sağlığı ve güvenliği profesyoneli sertifikası bulunuyor.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 2012'de yürürlüğe girmesiyle yasal zemine kavuşan iş sağlığı ve güvenliği alanı, profesyonelleriyle nitelik kazanıyor. 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Programı (İSG-KATİP) verilerine göre, nisan sonu itibarıyla 14 bin 168'i A sınıfı iş güvenliği uzmanı, 16 bin 916'sı B sınıfı iş güvenliği uzmanı, 47 bin 953'ü C sınıfı iş güvenliği uzmanı olmak üzere toplam 79 bin 37 iş güvenliği uzmanı var. Bunun yanında, 29 bin 811 iş yeri hekimi ve 16 bin 329 diğer sağlık personeli de iş sağlığıyla ilgili hizmet veriyor. 

Türkiye'de toplam 125 bin 177 kişinin iş sağlığı ve güvenliği profesyoneli sertifikası bulunurken, bunların yaklaşık 80 bini, iş yerlerinde aktif olarak iş sağlığı ve güvenliği profesyoneli olarak görevlerini sürdürüyor. 

"YETİŞMİŞ İNSAN KAYNAĞIMIZIN DEĞERİNİ BİLMELİYİZ" 

İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri Derneği (İSAG) Genel Başkanı Levent Kavlak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iş kazalarının çalışma yaşamının en önemli sorunu olduğunu vurguladı. 

İş kazaları nedeniyle her yıl birçok çalışanın yaşamını yitirdiğini belirten Kavlak, "Verilere baktığımızda, ülkemizde 2017'de toplam 359 bin 653 iş kazası gerçekleşti. Bu kazalarda bin 633 çalışan hayatını kaybetti. Bu acı tablo ülkemize yakışmıyor. Bu konuda önlemleri artırmalı ve bilinç düzeyini yükseltmeliyiz." dedi. 

Türkiye'nin dört bir yanındaki iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin üretimin ve hizmetin kazasız bir şekilde yürümesi için çaba gösterdiğini ifade eden Kavlak, şunları söyledi: 

"Birçok kaza iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin dikkati ve tiziliğiyle önlenmiştir. Çalışanların iş kazası yaşamadan evlerine dönebilmesinde aktif şekilde görev yapan 80 bin civarındaki iş sağlığı ve güvenliği profesyonelinin emeği ve özverisi yadsınamaz. Bu alandaki yetişmiş insan kaynağımızın değerini bilmeliyiz." 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının iş kazalarını önlemeye yönelik sektör bazlı çalışmalar yürüttüğüne dikkati çeken Kavlak, şunları kaydetti: 
"Maalesef her üç kazadan bir tanesi inşaat sektöründe yaşanıyor. Bu konuda önlemleri artırmalıyız ve bilinç düzeyini yükseltmeliyiz. Dernek olarak inşaat mühendisliği bölümü öğrencilerine iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili ücretsiz teorik ve uygulamalı güvenli iskele seminerleri veriyoruz. Bugüne kadar 30'a yakın üniversitede bu seminerlerle yüzlerce öğrenciye ulaşmayı başardık." 

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