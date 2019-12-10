İş makineleri ihracata çalıştı

2017 yılında sektörün 932 milyon dolarlık ihracatı olduğunu belirten Özgen, “Aynı yıl, 2 milyar 56 milyon dolarlık ithalatımız vardı. İhracatın ithalatı karşılama oranı yaklaşık yüzde 40 seviyesindeydi. 2018’de ise ihracatımız yüzde 20’nin üzerinde artarak 1 milyar 226 milyon dolar olmuştu. İthalatımızda da önemli ölçüde bir düşüş vardı; 1 milyar 350 milyon dolar olmuştu. Burada başa baş bir durum söz konusu. Bu yılın ilk 10 aylık döneminde; sektörümüzün 1 milyar 148 milyon dolarlık ihracatı oldu. Buna karşılık ithalat çok ciddi daraldı ve 665 milyon dolara düştü. İlk 3 çeyrek itibariyle ilk defa ithalattan fazla ihracat yaptık. Yıl kapandığında ihracatta yüzde 20’ler mertebesinde artış olacağını düşünüyorum” dedi.

İÇ PAZARDA CANLANMA

İMDER üyesi HİDROMEK ve Betonstar’ın İzmir’deki üretim tesislerine düzenlenen teknik gezide gazetecilerin sorularını yanıtlayan İMDER Başkanı Merih Özgen, 16 bini kadın olmak üzere yaklaşık 131 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayan iş makineleri sektörünün mevcut durumuna ilişkin bilgi verdi. İç pazarda yaşanan daralmaya dikkat çeken Özgen, “Kurlardan kaynaklı maliyet artışı, faizlerin artması nedeniyle işletme sermayesi bulmada yaşanan sıkıntılar ve talep daralması sektörün yaşadığı zorlukları ifade eden en önemli 3 unsur olarak karşımıza çıkıyor. İş ve inşaat makineleri pazarı, yılın ilk 11 ayında yaklaşık yüzde 60 küçüldü. Ancak sevindirici bir haber vereyim. Ekim ayı itibariyle sektörde canlanma başladı. Biraz hareketlilik gördük. Ekim ayı bir önceki yıla göre satış adetlerinde artışın yaşandığı şu ana kadar tek ay oldu. Ekim ayında iş ve inşaat makinelerinin satış adetleri 2018 Ekim ayına göre yüzde 32 artış gösterdi. Gerek üretim yapan firmalarımız gerekse ticaret yapan firmalarımız bu süreçte her zamankinden daha fazla çaba sarf ederek ekonomimize katkı sağlamaya çalışıyor. Önümüzdeki sene için de pazarın yüzde 15-20 civarında büyümesi bekleniyor” diye konuştu.

DAHA AKTİF OLMALI

TÜRK iş makineleri sektörü, pazar büyüklüğünün Avrupa’da 7’nci, dünyada 11’nci sırada yer aldığını kaydeden Merih Özgen, “28’i Avrupa Birliği ülkesi olmak üzere toplam 133 ülkeye ihracat yaptık. Son yıllarda Latin Amerika, Çin ve Avustralya kıtaları da hedef pazarlar arasına eklendi. Üstün kalitesi ve iyi fiyat performansı ile dünya üzerinde önemli ölçüde tercih edilen bir konumda olan Türk iş makineleri sektörü, bu özellikleri ile hedef pazarlarında en kısa zamanda yer alma konusunda iddialıdır. Eximbank desteklerinin de sektör için de hayati önemi olduğunu vurgulamak isterim. Destek programlarının daha aktif hale gelmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.