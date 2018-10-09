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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
İHA
09.10.2018 - 14:06, Son Güncelleme:

İŞ-KUR'dan 'İşe ilk adım' projesi

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İŞ-KUR'dan 'İşe ilk adım' projesi

Kütahya Çalışma İş Kurumu'nun (İŞ-KUR) genç işsizliğinin azaltılması, üniversite mezunu gençlerin işgücü piyasasında kalıcı istihdamının sağlanması ve nitelikli işgücü talebinde bulunan işverenlerin de aradığı özelliklere sahip elemanları istihdam edebilmelerini sağlamak amacıyla 'İşe İlk Adım Projesi'ni hayata geçireceği açıklandı.

ÇALIŞMA ve İş Kurumu İl Müdürü (İŞ-KUR) Kamil Uçan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde hazırlanan 100 günlük eylem planı kapsamında istihdamın geliştirilmesi için yapılan çalışmalar doğrultusunda Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Özel Kütahya Anadolu Hastanesi arasında 'İşe İlk Adım Protokolü' imzalandığını ifade etti. 

Uçan, ”Proje kapsamında, yüksekokul veya fakültelerden son iki yılda mezun olan 18-29 yaş aralığındaki gençlerin mezun oldukları alanlarda 6 aylık işbaşı eğitim programına alınarak mesleki deneyim ve tecrübe kazanması sağlanacaktır. Sektör kısıtlaması olmadan 6 aylık program sonrasında işverenlerin bu kişileri mevcut işbaşı eğitim programlarındaki gibi 6 ay boyunca istihdam etmesi gerekecektir” dedi.

"İLK 6 AY NET ASGARİ ÜCRETİN YÜZDE 50’Sİ İŞSİZLİK SİGORTASI FONU'NDAN KARŞILANACAK"

İşbaşı eğitim programı sonrasında katılımcıların işveren tarafından istihdam edileceğini belirten Uçan, ”Bu kişiler için ilk 6 ay ödenmesi gereken ücretin net asgari ücretin yüzde 50’si kadar tutarı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak. Zorunlu istihdam sürecinden sonra işveren tarafından kişinin 12 ay daha istihdam edileceğine dair taahhüt verilmesi ve yeni bir sözleşme imzalanması halinde net asgari ücretin yüzde 25’i kadar ücret desteği bir yıl boyunca İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanmaya devam edilecek. Böylece, üniversite mezunu gençlerin 6 aylık işbaşı eğitim programından sonra en az 1,5 yıl daha istihdam edilmiş olacak” diye konuştu.

 

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