İş-Kur Genel Müdürü Uzunkaya: Sanal fuarlar ile 10 bin kişiyi işe yerleştirdik

TÜRKİYE İş Kurumu (İş-Kur) Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Cumhurbaşkanlığı 180 Günlük İcraat Programı kapsamında devam eden, işveren ve iş arayanı sanal ortamda buluşturan ’Sanal İstihdam Fuarı’ uygulamasının üçüncüsünü 26-27 Aralık 2019 tarihlerinde gerçekleştireceklerini belirtti. Uzunkaya, bugün başlayacak fuara ilgiden memnun olduklarını ifade ederek, "3’üncü Sanal İstihdam Fuarı’na 30 büyükşehirde faaliyet gösteren 100'ü aşkın firma dahil olacak. Sanal fuarımıza katılacak firmalar, 2019 yılı sonuna kadar en fazla işgücü talebinde bulunan firmalar arasından illerde belirlenen kontenjanlara göre seçildi" dedi.

Uzunkaya, geleneksel olarak düzenlenen istihdam fuarlarından farklı olarak iş arayanlar ve işverenlerin sanal ortamda görüşmelerine imkan sunan fuarların her iki tarafa da zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan ve özel politika gerektiren grupların hizmete erişimini kolaylaştıran önemli bir adım olduğunu kaydetti. Uzunkaya, şöyle dedi:

"Sanal İstihdam Fuarı uygulamasının ilkini 2-3 Mayıs tarihlerinde Mersinde gerçekleştirdik ve 117 firma katılım sağladı. Türkiye genelinde uygulanan ikinci fuarımızı ise 25-26 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleştirdik. Fuarımızda firmaların işe yerleştirme ve açık iş sayıları ile birlikte il müdürlüklerimizin tavsiyeleri dikkate alınarak şehir ve bölgeyle sınırlı kalmaksızın 50 firma seçildi. Sanal fuar süresince, iş arayan vatandaşlarımız tarafından 60 bin 639 adet öz geçmiş firmalara iletildi. Sanal fuarlarımız neticesinde, 10 bin 248 vatandaşımızın işe yerleştirilmesine aracılık ettik."