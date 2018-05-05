İş güvenliği teşvikinden daha çok yararlanılmalı
ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Op. Dr. Orhan Koç, iş sağlığı ve güvenliği teşviklerinden yararlanan işveren sayısının çok az olduğunu ve bunu artırmak için çalışma başlatacaklarını açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 6-9 Mayıs 2018’de düzenleyeceği 9. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi öncesi basın mensupları ile bir araya gelen Koç, “Kongreyle, bütün paydaşları bu konunun içerisine çekmek istedik. Her alanı ilgilendiren bir konu. Sadece büyük endüstriyel işletmeleri değil, küçük işletme dediğimiz esnafımızı, bakkalımızı, kasabımızı da ilgilendiren bir konudur” diye konuştu. İş sağlığı ve güvenliğinde bir dizi teşvik uygulanması için kararlar alındığını belirten Koç, şöyle devam etti:
“Yürürlükte olan bir teşvikimiz var. 10’dan az çalışanı olan tehlikeli veya çok tehlikeli bir işyeri iş sağlığı ve güvenliği hizmeti alırsa, kısa vadeli prim denilen yüzde 2’lik primin çok tehlikeli iş sınıfında yüzde 1.6’sını, tehlikelide ise yüzde 1.4’ünü prim olarak ödüyor.”
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