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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Bir kitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Erdinç ÇELİKKAN/ANKARA
12.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İş dünyasının sorunlarını ombudsman çözecek

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
İş dünyasının sorunlarını ombudsman çözecek

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kamu ile yatırımcılar arasında çıkan uyuşmazlıkların karara bağlanması için ‘yatırım ombudsmanlığı’ sistemi hayata geçirilecek.

Bürokratik işlemlerin kaç günde tamamlanacağı yatırımcıya önceden bildirilecek. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin hayata geçireceği çalışmayla özel sektör yatırımlarını kolaylaştıracak düzenlemeler yapılacak.

Bu çerçevede kamu idareleri ile yatırımcılar arasında çıkan yatırım uyuşmazlıklarını karara bağlaması için yatırım ombudsmanlığı sistemi oluşturulacak. Sistemle hem iş dünyasının şikayet ettiği bürokratik oligarşi azalacak hem de özel yatırımların korunmasına yönelik mevzuat hazırlıkları tamamlanacak. Yatırımlara ilişkin izin, lisans, ruhsat işlemlerini sonuçlandırma süreleri idareler tarafından önceden belirlenerek ilan edilecek. Öngörülen süreden sapma olması halinde belirlenen yeni süre, gerekçesiyle birlikte vakit kaybedilmeden yatırımcıya bildirilecek.

KRİTİK SEKTÖRLERE ÖZEL ÖNEM

Tüm imalat sanayi sektörleri için ortak olan süreçlerin yanısıra kritik önemdeki gıda, ilaç, kimya, otomotiv, savunma sanayi, metal işleme, çimento, kağıt alt sektörlerinde yatırım yol haritaları çıkarılacak. Böylece bürokratik süreçlerle ilgili şeffaflık ve öngörülebilirlik güçlendirilmiş olacak. Şeffaflığı arttıracak, yatırımcı güvenini pekiştirecek, aleyhe hükümlerin geçmişe yürümezliğini garanti altına alacak, yatırımların hızlanmasının önündeki engelleri kaldıracak kapsamlı bir mevzuat yenileme çalışması yapılacak. Yatırımların izin, onay, ruhsat süreçlerinin hızlı ve düşük maliyetli olmasını sağlayacak bilgi havuzu oluşturulacak. İmalat sanayindeki yüksek katma değer yaratan yeni yatırımlar için özelleştirilmiş teşvik mekanizmaları hayata geçirilecek. Bu kapsamda Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi hayata geçirilecek. Mevzuatta değişiklik yapılarak Yatırım Ofisi, yatırımcılara yol göstermesi, danışmanlık hizmeti yapabilmesi için yetkilendirilmesi sağlanacak. Türkiye’nin uluslararası doğrudan yatırımlarda rakip ülkelere göre konumunu ve gelişim alanlarını belirlemek için yatırım yeri seçim simülasyonu hayata geçirilecek. Bu kapsamda yatırım ortamı performans kriterlerinin oluşturulmasına dönük proje tamamlanacak.

 

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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