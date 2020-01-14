İş dünyasının iki acı kaybı! Yılmaz Babaoğlu ve Cengiz Seğmen vefat etti

Gıda sektörünün önemli aktörlerinden olan Yılmaz Babaoğlu ve Cengiz Seğmen vefat etti.

Bifa Bisküvi'nin Onursal Başkanı Yılmaz Babaoğlu iş hayatına Karaman'da başlamıştı. Bisküvi fabrikası kuran Babaoğlu 1960 yılından bu yana aktif iş hayatının içindeydi.

Reçel başta olmak üzere bal, tereyağı, peynir gibi ürünlerin de üreticisi olan Seğmen Kardeşler'in Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Seğmen de hayatını kaybetti. Seğmen Kardeşler 1938 yılından bu yana gıda sektörü içinde bulunuyor.



Cengiz Seğmen





